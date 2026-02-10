La brutal pelea en la NBA que se hizo viral: vea lo sucedido

El pasado lunes 9 de febrero, la NBA vivió un fuerte altercado durante el duelo entre Hornetts de Charlotte y los Pistons de Detroit, cuando los jugadores Moussa Diabaté y Jalen Duren se enzarzaron en una pelea.
Durante el tercer cuarto, Diabaté (de los Pistons) le cometió una falta a Duren, tras esto, los jugadores chocaron cabezas y Duren le soltó un manotazo a Diabaté, lo que desató el descontrol en la cancha.
Diabaté se abalanzó sobre Duren y Miles Bridges se unió, empujando a Duren. Tras esto, la cancha se llenó de entrenadores y jugadores que intentaban tranquilizar los ánimos.
Luego de calmar a Diabaté, Bridges siguió a Duren, mientras Isaiah Stewart, de los Pistons, saltó de la banca para defender a su compañero.
Tras la pelea, los expulsados fueron Diabaté, Bridges, Duren y Stewart. Este último declaró tras su expulsión: “No esperes que me quede sentado en el banquillo”.
El juego terminó 110 a 104 a favor de los Detroit Pistons, quienes se encuentran en el primer lugar del Este con 39 victorias y 13 derrotas. Por su parte, los Hornets tienen marca de 25-29.
Ahora, se esperan los correspondientes castigos por lo impactante de las imágenes, en un deporte que suele cuidar muy bien su imagen ante los aficionados.
Vea las imágenes de la pelea:
Se armó fuerte la bronca entre Moussa Diabaté y Jalen Duren, donde soltaron muchos golpes en el partido entre los Hornets vs. Pistons.😳💥 pic.twitter.com/AU1DeDV0iZ— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 10, 2026
BENCHES CLEAR IN PISTONS-HORNETS 😲— ESPN (@espn) February 10, 2026
Moussa Diabate, Miles Bridges, Jalen Duren and Isaiah Stewart were all ejected following the altercation during Pistons-Hornets. pic.twitter.com/VeNSi6vEBR