La brutal pelea en la NBA que se hizo viral: vea lo sucedido

El encuentro entre Pistons y Hornets quedó marcado por una pelea que terminó en cuatro expulsados

Por Isaac Vega
La pelea la protagonizaron Jalen Duren y Moussa Diabaté durante el juego del 9 de febrero.
La pelea la protagonizaron Jalen Duren y Moussa Diabaté durante el juego del 9 de febrero. (AFP/AFP)







