La brutal pelea en la NBA que se hizo viral: vea lo sucedido

La pelea la protagonizaron Jalen Duren y Moussa Diabaté durante el juego del 9 de febrero.

El pasado lunes 9 de febrero, la NBA vivió un fuerte altercado durante el duelo entre Hornetts de Charlotte y los Pistons de Detroit, cuando los jugadores Moussa Diabaté y Jalen Duren se enzarzaron en una pelea.

Durante el tercer cuarto, Diabaté (de los Pistons) le cometió una falta a Duren, tras esto, los jugadores chocaron cabezas y Duren le soltó un manotazo a Diabaté, lo que desató el descontrol en la cancha.

Diabaté se abalanzó sobre Duren y Miles Bridges se unió, empujando a Duren. Tras esto, la cancha se llenó de entrenadores y jugadores que intentaban tranquilizar los ánimos.

Luego de calmar a Diabaté, Bridges siguió a Duren, mientras Isaiah Stewart, de los Pistons, saltó de la banca para defender a su compañero.

Tras la pelea, los expulsados fueron Diabaté, Bridges, Duren y Stewart. Este último declaró tras su expulsión: “No esperes que me quede sentado en el banquillo”.

El juego terminó 110 a 104 a favor de los Detroit Pistons, quienes se encuentran en el primer lugar del Este con 39 victorias y 13 derrotas. Por su parte, los Hornets tienen marca de 25-29.

Ahora, se esperan los correspondientes castigos por lo impactante de las imágenes, en un deporte que suele cuidar muy bien su imagen ante los aficionados.

Vea las imágenes de la pelea:

Se armó fuerte la bronca entre Moussa Diabaté y Jalen Duren, donde soltaron muchos golpes en el partido entre los Hornets vs. Pistons.😳💥 pic.twitter.com/AU1DeDV0iZ — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 10, 2026