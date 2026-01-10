Brutal pelea impacta al baloncesto de la NBA

Aficionados de los Warriors reaccionan tras una jugada de Stephen Curry, durante el partido de la gran pelea en la gradería.

El baloncesto de la NBA es un espectáculo cuidadosamente programado para que los aficionados puedan disfrutar, pero de vez en cuando las cosas se salen de control, como ocurrió con una pelea en las graderías durante el partido entre los Bucks de Milwaukee y los Warriors de Golden State.

El inusual acontecimiento sucedió el pasado miércoles 7 de enero, en el Chase Center de San Francisco, California. Como es común en estos casos, no está claro cómo empezó la batalla; en los videos compartidos en redes sociales solo se ve a dos hombres discutiendo en medio de los asientos, hasta que todo escaló hacia la violencia.

Uno de los aficionados, con camisa de Stephen Curry, soltó una cadena de feroces golpes ante un oponente que solo atinó a cubrirse, aunque sin llegar a caer al suelo. Alrededor, la mayoría de las personas se veía atónitas por lo que ocurría, mientras que una mujer sí intentó separar el pleito.

Finalmente, agentes de seguridad se hicieron presentes y lograron contener la situación. No hubo reportes sobre el estado físico del que llevó la peor parte, ni tampoco si los involucrados fueron expulsados de la arena.

El pleito conmocionó a aficionados de este deporte, que de inmediato condenaron la agresividad de los involucrados.

En el plano deportivo, los Warriors ganaron 120-113. El equipo californiano había designado ese partido como el Día de Hello Kitty, uno de los guiños de mercadeo que suelen diseñar para atraer a los aficionados. No quedó claro si la pelea tuvo que ver con alguna discusión relacionada con Hello Kitty.

This angle of last night’s fight at the Warriors game.. way more unhinged than I thought, lady in the black hat was loving it tho😭😭😂 pic.twitter.com/j808m6KY0R — Emily Kate (@emilykatetakes) January 8, 2026

