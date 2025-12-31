Gran estrella de la NBA estará de baja al menos cuatro semanas

Nikola Jokic, de los Denver Nuggets, reacciona en el partido ante el Heat de Miami donde salió lesionado.

Los Ángeles. El basquetbolista estrella de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, estará de baja al menos cuatro semanas, indicó este martes su equipo, que hizo así su primera estimación desde la lesión de rodilla del astro serbio, que hizo temer el lunes un percance mucho más grave en un primer momento.

“Nikola Jokic sufre una hiperextensión de la rodilla izquierda (...) Nikola será reevaluado en cuatro semanas”, escribieron los Nuggets.

El pívot de 30 años, en disputa para lograr un cuarto título de mejor jugador (MVP) de la temporada de la NBA, se lesionó el lunes en un partido en la cancha de los Miami Heat (derrota de los Nuggets 147-123).

Su rodilla quedó bloqueada después de que su compañero Spencer Jones le pisara involuntariamente en una acción defensiva que en un principio parecía sin importancia.

Las imágenes del coloso serbio retorciéndose de dolor en el suelo dispararon las alarmas en la franquicia de Colorado, actualmente tercera de la Conferencia Oeste.

Los Denver Nuggets están teniendo esta temporada numerosos contratiempos con las lesiones.

Además de Jokic, en la enfermería del equipo están también Aaron Gordon y Christian Braun, dos piezas clave que contribuyeron al título de 2023, así como Cameron Johnson, fichaje estrella antes de esta temporada.

Hasta ahora, Jokic tenía una media de 29,6 puntos, 12,2 rebotes y 11 asistencias, un ritmo que le convierte en uno de los favoritos al MVP.

La duda ahora está en saber si podrá llegar a 65 partidos disputados en la temporada regular (de los 82 del total), un requisito para poder optar al trofeo MVP.

Desde su llegada a la NBA, el Joker se convirtió en uno de los jugadores más dominantes, por lo que todo el baloncesto profesional está pendiente de su recuperación.