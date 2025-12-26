Fracasan los Lakers y Nikola Jokic hace historia: así fue la Navidad en la NBA

Con 18 puntos en la prórroga, Nikola Jokic deja su nombre en la historia una vez más.

Como es costumbre, la Navidad en la NBA se celebró con juegos que no defraudan a los fanáticos, con rendimientos espectaculares de Nikola Jokic, Anthony Edwards y más.

Los Juegos de Navidad 2025 en la NBA fueron los siguientes:

Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks.

San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder.

Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors.

Houston Rockets vs. Los Ángeles Lakers.

Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets.

El partido entre los Cavaliers contra Knicks se jugó en el histórico Madison Square Garden; el juego terminó 124-126 a favor de los Knicks con 34 puntos de Jalen Brunson y 25 puntos desde la banca de Jordan Clarkson.

Por parte de los Cavaliers, Donovan Mitchell anotó 34 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias; sin embargo, no fue suficiente y los de New York mejoran su récord a 21 victorias y 9 derrotas.

El juego de los Spurs y Oklahoma no defraudó. Con un Víctor Wembanyama transformado en villano, recordó a los fanáticos la NBA agresiva del pasado. El encuentro lo ganaron los Spurs con un 117 a 102. Esta victoria es la tercera de 4 partidos que se enfrentaron estos equipos, y los de Oklahoma no encuentran como vencer a los de San Antonio.

Este partido dejó una declaración importante del MVP de la liga Shai Gilgeous-Alexander: “No se pierde tres veces en poco tiempo contra un equipo sin que sean mejores que tú”.

El siguiente en la lista fue el Dallas vs. Golden State, este juego fue el primero del novato sensación Cooper Flagg, quien anotó 27 puntos; sin embargo,no fue suficiente y el conjunto de Stephen Curry se llevó la victoria 116-126.

El partido que enfrentó a Kevin Durant y LeBron James (Rockets vs. Lakers) fue dominado por el joven Amen Thompson, quien anotó 26 puntos y 7 rebotes. LeBron aportó 18 puntos, mientras que “KD”, por su parte, sumó 25 puntos y repartió 8 asistencias.

Por último, el juego de Denver vs. Minnesota quedará en la historia tras un impresionante rendimiento del serbio Nikola Jokic, el 3 veces MVP de la NBA tuvo un partido de 56 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias con 71% de acierto en tiros de campo, con 18 puntos en la prórroga rompe el récord histórico.

Solo dos jugadores anotaron más puntos en Navidad: el legendario Wilt Chamberlain y Bernard King. Es el juego de Navidad con más puntos en más de 40 años.

El juego terminó 138-142 a favor de los Nuggets. En los Timberwolves, Anthony Edwards anotó 44 puntos y llevó el juego a prórroga, sin embargo, no le alcanzó y los de Denver suman 22 victorias en la temporada.