Fracasan los Lakers y Nikola Jokic hace historia: así fue la Navidad en la NBA

En total fueron cinco partidos que reunieron rivalidades y partidos históricos

Por Isaac Vega
Con 18 puntos en la prórroga Nikola Jokic deja su nombre en la historia una vez más.
Con 18 puntos en la prórroga, Nikola Jokic deja su nombre en la historia una vez más. (@houstonrockets, @nuggets/Houston Rockets, Denver Nuggets)







