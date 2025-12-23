Cómo se llama Santa Claus en distintos países: tradiciones y nombres que casi nadie conoce

Santa Claus tiene raíces históricas y mitológicas. Su nombre y costumbres varían en cada país y reflejan la diversidad cultural global.

Santa Claus, el icónico personaje de la Navidad, une tradiciones y costumbres a nivel global . Con su traje rojo, barba blanca y trineo tirado por renos, este personaje tiene nombres distintos según el país, mostrando la riqueza cultural del mundo.

Origen de Santa Claus

Según la revista National Geographic, el origen de Santa Claus combina figuras históricas y mitológicas como San Nicolás de Bari, obispo reconocido por su generosidad, Odín de la mitología nórdica y Father Christmas de Inglaterra, quien vestía de verde.

En el siglo XIX, la influencia estadounidense consolidó la imagen actual del personaje.

10 nombres de Santa Claus alrededor del mundo:

Ded Moroz (Rusia): Significa “Abuelo del Invierno”. Entrega regalos con su nieta Snegúrochka, inspirado en tradiciones eslavas. Joulupukki (Finlandia): Traducido como “Cabra de Navidad”, vinculado a rituales paganos de fertilidad y celebraciones invernales. Nikolaus o Weihnachtsmann (Alemania): Nikolaus se celebra el 6 de diciembre; Weihnachtsmann es común en Nochebuena. Père Noël (Francia): Deja regalos en los zapatos de los niños. Babbo Natale (Italia): “Papá Navidad”, influido por San Nicolás y su generosidad. Jultomten (Suecia): Significa “Gnomo de Navidad”, asociado al folclor nórdico. Papá Noel (Latinoamérica): En Costa Rica también se le llama “Colacho”. Viejito Pascuero (Chile): Entrega regalos en la noche del 24 de diciembre. San Nicolás (Venezuela): Relacionado con la tradición de Sinterklaas, quien deja obsequios el 5 de diciembre. Santa Claus (Estados Unidos): Popularizado por inmigrantes holandeses y artistas como Thomas Nast.

¿Hay ciencia detrás de las fantasías navideñas?

Curiosidades navideñas y el impacto de Santa Claus

Además de sus múltiples nombres, Santa Claus ha inspirado lugares y celebraciones únicas.

Por ejemplo, Santa Claus, un pequeño pueblo en Indiana, Estados Unidos, fue destacado entre los destinos más mágicos para vivir la Navidad. Este lugar ofrece atracciones temáticas y mantiene viva la esencia del personaje durante todo el año.