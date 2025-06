La afición de Saprissa no se queda callada tras decisión del club sobre Joel Campbell

Los rumores van y vienen en periodo de contrataciones. Uno de ellos es que Joel Campbell saldrá de Alajuelense. Se menciona que el delantero no seguirá vestido de rojinegro, pese a tener contrato.

Apenas circuló ese murmullo, saltó otro que mencionó que el Deportivo Saprissa haría lo posible para contratar a Joel.

El cuadro tibaseño salió al paso de lo que se decía en redes sociales y, ante consulta de La Nación, la respuesta fue tajante: no piensan en Joel Campbell.

“Sabemos que es un jugador que tiene trayectoria, pero Saprissa ni su director técnico han avalado ni considerado su regreso. Trabajamos en la incorporación de otros jugadores”, contestó Saprissa.

La Nación le consultó a los aficionados qué piensan de la decisión del club, que confirmó no tener interés en Joel Campbell.

A los aficionados saprissistas se les hizo la siguiente pregunta: Saprissa confirmó no tener interés en Joel Campbell. ¿Ustedes qué piensan?

Las opciones de respuesta fueron:– Saprissa hace lo correcto. Joel Campbell no debe volver al club.– Ningún jugador con paso por Alajuelense debe llegar a Saprissa.– Saprissa se equivoca, un jugador como Joel Campbell no se puede despreciar.– Joel se comportó mal con Saprissa y se echó en contra a la afición.– Saprissa no puede olvidar que ganó dinero con Joel cuando lo vendió al Arsenal.

En el sondeo participaron 1.937 personas. De ellas, 1.639 (85%) consideraron que Saprissa hace lo correcto. Joel Campbell no debe volver al club; 107 (5%) opinaron que Ningún jugador con paso por Alajuelense debe llegar a Saprissa; 100 (5%) señalaron que Saprissa se equivoca, un jugador como Joel Campbell no se puede despreciar; 75 (4%) indicaron que Joel se comportó mal con Saprissa y se echó en contra a la afición; y 16 (1%) se inclinaron porque Saprissa no puede olvidar que ganó dinero con Joel cuando lo vendió al Arsenal.

Esta fue la respuesta de los aficionados de Saprissa en el sondeo efectuado en el canal de WhatsApp La Nación Saprissa. (Captura de Pantalla/Captura de pantalla)

Antes de que Campbell dejara el fútbol de México y firmara con Alajuelense, Saprissa estuvo interesado en que regresara. Incluso el mismo Juan Carlos Rojas, presidente del club, reconoció que le hicieron una oferta, pero Joel eligió a los manudos.

De momento, los tibaseños solo han confirmado un refuerzo: el extremo Mauricio Villalobos, quien llegó a préstamo por un año, procedente de Santa Ana.

Además, al club volvieron los defensas Gerald Taylor y Pablo Arboine, quienes el torneo anterior estuvieron a préstamo: Gerald en el Hearts de Escocia y Arboine con Sporting.