Saprissa se mueve en silencio para fichar a un goleador muy conocido en el país

Erick Lonis, integrante del Comité Deportivo de Saprissa, lo dijo en su presentación.

“Necesitamos un delantero, todo el mundo lo sabe. El fútbol en general requiere delanteros y vamos a valorar. Algo pasa en nuestro fútbol, que si no es Manfred (Ugalde), no salen los atacantes. Algo pasa y hay que ver por qué no salen jugadores como Álvaro Saborío, Paulo Wanchope, Rolando Fonseca y Ariel Rodríguez”, dijo Lonis.

El goleador le llegó al cuadro morado casi de rebote. Quizá no lo tenían en la carpeta de negociaciones, pero no solo está en el país, sino que se entrena con allegados al conjunto saprissista.

Se trata de un viejo conocido en el país, atacante que no necesita demostrar sus condiciones o su capacidad goleadora, porque en muchas ocasiones ha sacudido las redes de los diferentes equipos nacionales.

Se trata del jamaiquino Javon East, quien volvió a territorio nacional y, de la mano de los saprissistas, busca estar en forma.

La Nación conoce que Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, avala el regreso de Javon al plantel.

Pero, ¿cómo está la situación? Hay una negociación de por medio entre East y la institución saprissista.

Todavía no se han sentado a conversar sobre un posible retorno, pero una fuente cercana a Saprissa indicó que no se puede descartar.

“Javon le pidió ayuda al club para estar en forma y está cerca”, dijo la fuente, quien prefirió no ser identificada.

El atacante jamaiquino salió de Saprissa al concluir el torneo antepasado y, en enero de este año, firmó con el Hapoel Haifa de Israel, pero su contrato terminó y volvió al país.

“Obvio que si volvió al país y entrena con gente del equipo, podría pedir volver a jugar con el club”, resaltó la fuente.

En sus primeros meses en Israel, desde su salida de Saprissa, Javon East llegó a disputar un total de 14 partidos. El delantero anotó seis goles y aportó tres asistencias. Participó en nueve goles en esta cantidad de juegos.

Javon East firmó con Saprissa en julio de 2022 y se convirtió en pieza clave del tricampeonato. Fue el goleador de los morados en el certamen antepasado con 10 tantos.

Javon Romario East tiene 82 goles en Costa Rica, empatando el cuarto lugar de los mejores artilleros extranjeros en la historia de nuestro campeonato, junto al brasileño Odir Jacques.

Javon East podría volver a defender la camiseta del Deportivo Saprissa. El jamaiquino entrena con personal cercano al club. (JONATHAN JIMENEZ)

Con Saprissa, East abombó las redes en 40 ocasiones y se ubica en el quinto puesto de los mejores artilleros del club, quedando a siete del argentino Adrián Mahía, con 47, ubicado en la cuarta posición.

Cuando East se marchó del conjunto morado, lo hizo pese a que le faltaban seis meses de contrato, pero su partida fue avalada por José Giacone, técnico en ese instante de los morados, quien no tuvo química con el jamaiquino.

Según el estratega argentino, el tema con el delantero caribeño ya era complicado antes de su llegada al banquillo saprissista.

“Cuando yo llegué ya era un tema muy problemático porque no había renovado”, explicó Giacone a inicios de este mes, en una entrevista a Tigo Sports Radio.

Para poder contratar a Javon East, el Deportivo Saprissa, debe finiquitar con el español Sabin Merino. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Giacone añadió que, previo a su llegada, el club ya había adelantado la contratación de otro delantero (Sabin Merino), lo que hacía inevitable la salida de uno de los atacantes para liberar espacio en la planilla. En este contexto, la situación contractual de Javon East complicaba las cosas.

“Era muy complejo. Fue goleador, pero fue un tema, como de esos de los caciques e indios, de adaptar el estilo de juego a un jugador”.

Giacone expresó que el atacante “pocas veces se sumaba a la parte colectiva” y que incluso existieron problemas de comunicación con él.

“Indudablemente era un buen goleador, pero no era fácil integrarlo al funcionamiento del equipo”, concluyó el argentino.