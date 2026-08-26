Klay Thompson llega al Miami Heat con gran motivación y con mucho que probar

El entrenador Erik Spoelstra le entrega la camisa del Miami Heat a Klay Thompson, durante la conferencia de prensa de presentación este 25 de agosto.

Miami, Estados Unidos. El escolta Klay Thompson expresó su deseo de ganar un nuevo campeonato de la NBA junto al griego Giannis Antetokounmpo, al ser presentado este martes como nuevo jugador de Miami Heat.

Cuatro veces campeón de la liga con los Golden State Warriors, Thompson se unió al Heat tras quedar en libertad de los Dallas Mavericks, a los que defendió las últimas dos temporadas.

“Es una gran motivación, Giannis ya sabe lo que significa ganar”, dijo Thompson en el acto en el Kaseya Center, el estadio del Miami Heat. “Cuando lo sientes por primera vez haces todo lo posible para volver, creo que tengo mucho que probar, siento que lo puedo hacer en un equipo ganador”, añadió.

La temporada 2026-2027 es “de redención para comprobar que todavía puedo rendir a este nivel, estoy muy emocionado”, agregó Thompson, de 36 años y con 13 de trayectoria en la NBA, once de ellos con Golden State.

El proyecto del Miami Heat, que tiene a Antetokounmpo como principal figura, busca emular su época dorada, en la que ganó dos títulos de la NBA entre 2010 y 2014 de la mano de LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh.

“Vamos a dejar que este (nuevo) equipo escriba su propia historia”, comentó el entrenador, Erik Spoelstra. “En cinco semanas iniciaremos los trabajos y empezamos a construir una historia que ojalá termine de manera espectacular”.

La llegada de Thompson a Miami está marcada por una conexión inquebrantable con su padre, quien creció en esta ciudad, en agregado a la cercanía con las Bahamas, tierra de sus abuelos paternos.

“Estar tan cerca de las Bahamas es muy especial, puedo jugar frente a mis primos y mis tías, me siento como en mi segunda casa y eso realmente me motiva”, destacó el escolta, dueño del récord de triples en un partido con 14.

Thompson lleva convertidos 2.899 tiros de tres puntos y busca superar los 3.000, cifra que solo han conseguido su excompañero en Golden State Warriors, Stephen Curry, y “La Barba” James Harden.

En la pasada temporada, Thompson promedió 11,7 puntos, 2,1 rebotes y 1,4 asistencias. Fue su undécima campaña anotando por lo menos 200 triples.