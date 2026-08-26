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Klay Thompson llega al Miami Heat con gran motivación y con mucho que probar

En uno de los movimientos más importantes de cara a la nueva temporada de la NBA, Klay Thompson fue presentado como nueva figura del Miami Heat

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Por AFP
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El entrenador Erik Spoelstra le entrega la camisa del Miami Heat a Klay Thompson, durante la conferencia de prensa de presentación este 25 de agosto.
El entrenador Erik Spoelstra le entrega la camisa del Miami Heat a Klay Thompson, durante la conferencia de prensa de presentación este 25 de agosto. (MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP)







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