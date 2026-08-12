Los Lakers de Los Ángeles fueron vendidos por una cifra astronómica

(Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Adam Pantozzi / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)/Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Adam Pantozzi / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP))

El esloveno Luka Doncic es una de las figuras de los Lakers de Los Ángeles.

La noticia sacudió el mundo del baloncesto: Los Ángeles Lakers fueron vendidos y nuevamente cambian de dueño.

No es habitual que una franquicia deportiva experimente dos cambios de propietario en poco más de un año, pero los Lakers de Los Ángeles son, sin duda, un activo lo suficientemente atractivo como para justificarlo.

A mediados del año pasado, la familia Buss transfirió el control mayoritario de la franquicia a Mark Walter, un empresario vinculado también a BlueCo, un holding con participaciones en los clubes de fútbol Chelsea FC y Estrasburgo. La compra de los Lakers por parte de Walter se cerró con una valoración de 10.000 millones de dólares. En apenas un año, esa cifra aumentó.

Los Angeles Lakers serán vendidos a Bob Iger, antiguo CEO de Disney, y al inversor Joshua Kushner en una operación que tasa a uno de los equipos más emblemáticos de la NBA en 12.500 millones de dólares.

BREAKING: Josh Kushner, the venture capitalist who was at the centre of FIFA's proposed new commercial structure, is close to completing a takeover off the Los Angeles Lakers alongside former Disney chief executive Bob Iger 🚨 pic.twitter.com/ZMj3O7dj50 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 12, 2026

El negocio definitivo aún requiere la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA, un proceso que puede llevar semanas, según ESPN.

Joshua Kushner es hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Joshua Kushner, a través del fondo Thrive Eternal, estuvo relacionado como potencial inversor en el abortado plan para abrir las puertas al capital privado en la FIFA.

La iniciativa provocó un sismo en el mundo del fútbol y amenaza la reelección del presidente de la máxima autoridad del balompié, Gianni Infantino.

La compra de Walter, anunciada en junio del año pasado, en su momento puso fin a los 46 años de dominio de la familia Buss sobre el gigante de la NBA.

Los Lakers han ganado 17 campeonatos de la liga estadounidense, solo superados por los Boston Celtics.