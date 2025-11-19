Keylor Navas lanza un mensaje tras fracaso de la Selección; el arquero podría sufrir dos eliminaciones en 48 horas

Keylor Navas, arquero de la Selección de Costa Rica, apenas tuvo tiempo para cambiarse y regresar a México, país donde juega con el Pumas y donde este jueves debe volver a la cancha.

El arquero nacional tragó grueso con la eliminación de la Tricolor al Mundial 2026 y, en territorio azteca, el fútbol podría llevarlo a correr la misma suerte.

Pumas, su equipo, disputará el repechaje contra Pachuca para acceder a la Liga MX.

Navas jugó el martes a las 7 p.m. frente a los catrachos y, a esa misma hora pero del jueves, estará en el terreno de juego para el duelo de Pumas. Ante esto, queda claro que el segundo semestre del 2025 de Keylor pasa mucho por esta semana, porque podría estar de vacaciones el próximo viernes.

Mediante una publicación en redes sociales, Keylor Navas rompió el silencio tras la eliminación de Costa Rica de la Copa del Mundo.

“Nos vamos dolidos por la eliminación y por no haber podido dar a Costa Rica la satisfacción de vivir otro Mundial. No queda otra que asumir los errores y aprender de ellos para que no vuelvan a suceder. Gracias a Dios por la vida y a la afición, por su apoyo hasta el final”, afirmó Navas.

Las redes sociales son su único altavoz pues, aunque porta la cinta de capitán y es uno de los líderes del equipo, no acostumbra dar declaraciones después de los partidos de la Tricolor. Así lo empezó a hacer desde que llegó al Real Madrid en el 2014: prácticamente contactos muy limitados y esporádicos con la prensa, sobre todo la de Costa Rica.

El tico salió del retiro de la Selección en mayo del presente año, tras haber renunciado voluntariamente. Sin embargo, lo hizo para apoyar y buscar una nueva Copa del Mundo, algo que finalmente no ocurrió.

Pumas clasificó al repechaje de la Liga MX de manera dramática en la última fecha de la fase regular, cuando consiguió vencer 2 a 1 a Cruz Azul para así quedarse con la décima posición de la tabla.

En 48 horas, Navas disputará dos encuentros, algo que no es del agrado de la propia FIFA.

El 25 de julio pasado, la FIFA dio a conocer en un comunicado que había llegado a un acuerdo con los sindicatos de futbolistas para promover un descanso obligatorio de 72 horas entre juegos oficiales.

Keylor Navas sufrió la eliminación con la Selección de Costa Rica. El fútbol lo pone a prueba en otra "final", ahora con Pumas. (VICTOR CRUZ/AFP)

Esta norma, en el caso de Keylor, no sucedería, ya que entre el final del duelo de la Selección y el inicio del partido en México apenas pasarían 46 horas.

“La postura de la directiva de Pumas es firme: su intención es que Keylor Navas sí juegue el encuentro de Play In. Confían en que la diferencia de tan solo dos horas (se cumplen 46 horas desde que jugó con la Tricolor) no será motivo de sanción o impedimento, decidiendo correr el riesgo reglamentario con la esperanza de tener a su guardameta estelar”, escribió el Diario Récord de México.

Récord añadió que Pumas se encuentra ante una encrucijada. La decisión final recaerá en el cuerpo técnico, el departamento médico y el propio jugador, quienes deberán evaluar el riesgo físico y legal, aunque la percepción es que el reglamento será ligeramente ignorado por la urgencia y la necesidad del club de tener a su máxima figura bajo los tres postes.

Sin embargo, el tiempo de descanso de 72 horas de un partido a otro se trata de una recomendación, por lo cual no hay ninguna norma que impida a los futbolistas jugar con menos de 48 horas de reposo, ni siquiera aunque vengan de un viaje internacional.