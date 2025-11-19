Puro Deporte

Keylor Navas lanza un mensaje tras fracaso de la Selección; el arquero podría sufrir dos eliminaciones en 48 horas

Keylor juega el jueves en México, un crucial partido contra Pachuca

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Keylor Navas, arquero de la Selección de Costa Rica, apenas tuvo tiempo para cambiarse y regresar a México, país donde juega con el Pumas y donde este jueves debe volver a la cancha.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasPumasSelección de Costa RicaMéxicoPachuca
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.