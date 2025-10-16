Keylor Navas ayuda a buscar al perro perdido de Aaron Ramsey

Keylor Navas difundió el caso del perro perdido de Aaron Ramsey, quien ofrece $10.000 de recompensa para recuperarlo.

Aaron Ramsey, jugador de los Pumas de México y compañero del portero Keylor Navas, ofreció $10.000 como recompensa a quien encuentre a su perro Halo, un beagle que se extravió en San Miguel de Allende, una ciudad turística del estado de Guanajuato, México.

El arquero costarricense Keylor Navas compartió en una historia de Instagram un video sobre la desaparición del animal.

Perro de compañero de Keylor Navas desaparece en México, el arquero compartió la situación en sus historias de IG

Ramsey se encontraba en esa zona de descanso junto a su familia. Se hospedaba en un hotel pet friendly, cuando el animal desapareció. La ubicación exacta fue en las cercanías del área conocida como Hipsterrier, un establecimiento que permite el ingreso de mascotas.

El futbolista galés publicó en sus redes sociales un mapa detallado del sitio donde desapareció el perro. Solicitó la colaboración de los habitantes para acelerar la búsqueda.

Pese a la ayuda de varios usuarios que compartieron el contenido en redes sociales, pero el beagle no había sido localizado.

Ante la falta de resultados, el jugador decidió ofrecer una recompensa de $10.000 a quien logre devolver a Halo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.