Aaron Ramsey ofrece $10 mil de recompensa por recuperar a su perro perdido

El futbolista perdió a su perro en México y lanzó una importante recompensa. Conozca los detalles del caso

Por El Universal / México / GDA
Aaron Ramsey busca a su perro Halo y ofreció una recompensa por su regreso. Se perdió en Guanajuato.
Aaron Ramsey busca a su perro Halo y ofreció una recompensa por su regreso. Se perdió en Guanajuato. (IG/@aaronramsey/IG/@aaronramsey)







