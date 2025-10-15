Aaron Ramsey ofrece $10 mil de recompensa por recuperar a su perro perdido

Aaron Ramsey busca a su perro Halo y ofreció una recompensa por su regreso. Se perdió en Guanajuato.

El jugador Aaron Ramsey, integrante del Club Universidad Nacional (Pumas), ofreció una recompensa de $10.000 a quien logre encontrar a su perro Halo, un beagle desaparecido en San Miguel de Allende, en México.

Durante un periodo de descanso junto a su familia, el futbolista galés viajó a la ciudad turística para relajarse. No obstante, mientras se hospedaban en un hotel que acepta mascotas, el animal se extravió.

La zona específica corresponde al área de Hipsterrier, un establecimiento que permite el acceso con animales de compañía.

El jugador compartió el incidente mediante sus redes sociales. Publicó un mapa de la zona donde ocurrió la desaparición, con la esperanza de acelerar el proceso de búsqueda.

A pesar del esfuerzo de cientos de usuarios que replicaron el contenido, el animal no había sido encontrado hasta el martes, un día después de que se difundiera la noticia.

Ante la falta de resultados, Ramsey decidió ofrecer una recompensa económica significativa, lo que convirtió el caso en un tema viral. El monto asciende a $10.000 para quien devuelva al beagle.

