Compañero de Keylor Navas anota y revive la ‘maldición‘ que asusta a los famosos: hasta una tica fue víctima

En medio del aguacero que caía en la Ciudad de México, Aaron Ramsey corrió con los brazos abiertos, se quitó la camisa y más de un famoso debe estar muerto de miedo. Pumas venció a Atlas.

El jugador galés, compañero de Keylor Navas en Pumas, ingresó de cambio y, en tiempo de reposición (90+1), no solo hizo su primer gol en México, sino que le dio la victoria a los felinos.

Los aficionados festejaron en grande el tanto y luego el triunfo contra Atlas, y de inmediato surgió la “maldición de Ramsey”.

De acuerdo con esta leyenda urbana, cada vez que el galés hace un gol, muere un personaje famoso en el mundo, y ha pasado el mismo día que concreta, o quizá uno o dos días después de haber sacudido las redes.

Su “maldición”, que obviamente es solo una coincidencia, surgió cuando Ramsey jugaba con el Arsenal de Inglaterra; sus anotaciones coincidieron con el fallecimiento de Steve Jobs, Osama Bin Laden, Whitney Houston y Paul Walker, entre otros.

En 2009, tras la muerte del periodista español Andrés Montes, narrador de baloncesto y fútbol -y también después de que Ramsey anotara- nació una “maldición” que señala que cada vez que el futbolista galés mete un gol, algún famoso fallece.

En la lista de Ramsey no importan nacionalidades ni ocupaciones, como sucedió con la costarricense Chavela Vargas.

La mítica cantante tico-mexicana, nacida en Costa Rica, falleció el 5 de agosto de 2012, a los 93 años, tras haberse despedido de España en un viaje y haber vuelto a su casa para poder morir tranquila. Un día antes, Ramsey marcó el único gol del Reino Unido contra Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Keylor Navas junto a Aaron Ramsey, antes de un viaje con Pumas a Estados Unidos. (Pumas de México/Pumas de México)

Y si alguien quiere ligar a Ramsey con la partida de alguna persona reconocida en el mundo, este lunes se anunció la muerte de Joe Bugner, antiguo boxeador británico, quien llegó a pelear contra Muhammad Ali en los pesos pesados.

El púgil, nacido en Hungría, peleó con Ali y Frazier en 1973, antes de verse de nuevo las caras con Ali por el título mundial en Kuala Lumpur en 1975, perdiendo ambos combates por puntos.

Otros que se relacionan a la “maldición” de Ramsey son el exboxeador Ken Norton; Jorge Rafael Videla, militar y dictador argentino; el actor Robin Williams; David Bowie, músico y compositor británico; y el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, entre otros.

Cuando llegó a Pumas, Aaron Ramsey explicó en entrevista a TUDN que su “maldición” era superstición y bromeó con la leyenda urbana.

“Son solamente tonterías, ¿no? ... empezó con que era al siguiente día, luego una semana y luego solo estaban tratando de meter cualquier cosa. Pero no es algo que me moleste, yo quiero meter más goles", opinó Ramsey.