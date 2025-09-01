Puro Deporte

Compañero de Keylor Navas anota y revive la ‘maldición‘ que asusta a los famosos: hasta una tica fue víctima

Cada vez que el jugador galés anota, muere un famoso. Este lunes falleció un exboxeador

Por Milton Montenegro

En medio del aguacero que caía en la Ciudad de México, Aaron Ramsey corrió con los brazos abiertos, se quitó la camisa y más de un famoso debe estar muerto de miedo. Pumas venció a Atlas.








