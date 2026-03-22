Kevin Durant supera a Michael Jordan en importante lista de la NBA

Kevin Durant supero a Michael Jordan en la lista de anotadores históricos de la NBA.

El 21 de marzo, Kevin Durant inició el juego ante los Miami Heat a 26 puntos de superar a la leyenda Michael Jordan en la lista de máximos anotadores en la NBA.

“KD” terminó el juego con 27 puntos y logró desplazar a Jordan al sexto puesto, detrás de Durant, Kobe Bryant, Karl Malone, Kareem Abdul-Jabbar y el número uno, LeBron James.

Hasta el momento, Durant tiene 32.293 puntos, a poco menos de mil de alcanzar a Kobe, quien anotó 33.643 puntos.

James encabeza la lista histórica con 43.242 y sumando, pues todavía está activo con los Lakers de Los Ángeles.

Tras la victoria, Durant dijo que “tiene más para dar”, refiriéndose a que seguirá buscando subir en la lista.

A pesar de su edad, “KD” demostró que sigue con un ritmo anotador de élite y reafirmó su capacidad anotadora que pocos tienen.

El juego terminó 122-123 a favor de los Rockets de Durant y mejoraron a un récord de 43 victorias y 27 derrotas, empatados en el cuarto puesto con los Nuggets y los Timberwolves.

Vea los mejores momentos de los 27 puntos de Kevin Durant en el siguiente video: