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Kevin Durant supera a Michael Jordan en importante lista de la NBA

Con 37 años, Kevin Durant hace historia en la NBA por encima del propio Michael Jordan

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Por Isaac Vega
Kevin Durant supero a Michael Jordan en la lista de anotadores históricos de la NBA.
Kevin Durant supero a Michael Jordan en la lista de anotadores históricos de la NBA. (@nba/NBA)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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