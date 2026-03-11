¡Histórico! Jugador de la NBA supera a Kobe Bryant y anota 83 puntos

Bam Adebayo pasará a la historia de la NBA por este partido entre el Miami Heat y los Washington Wizards, en el que anotó 83 puntos.

A la mitad de la temporada regular 2025-26 de la NBA, el jugador del Miami Heat Bam Adebayo hizo historia al anotar 83 puntos en el partido ante los Washington Wizards.

En casi 42 minutos jugados, Bam anotó la histórica cantidad de 83 puntos y 9 rebotes, lo cual lo coloca como la segunda mayor cantidad de puntos en un partido, detrás de la leyenda de Wilt Chamberlain, quien anotó 100 el 2 de marzo de 1962.

Aquel fue uno de los grandes partidos históricos de la NBA, donde los entonces Philadelphia Warriors vencieron a los New York Knicks con un marcador de 169-147.

Este 10 de marzo de 2026, la página histórica estuvo a cargo de Edrice Femi Adebayo, más conocido como “Bam” Adebayo, un ala-pívot y pívot estadounidense que se consolidó como pieza clave tanto en la defensiva como ofensiva de los Miami Heat en la NBA.

Adebayo supera con sus 83 puntos al fallecido Kobe Bryant, quien tenía la segunda mejor marca desde el 22 de enero de 2006, cuando sumó 81 en una victoria de los Ángeles Lakers sobre los Toronto Raptors 122-104.

Bam Adebayo, de 29 años, fue seleccionado en el Draft de 2017 procedente de la Universidad de Kentucky. Con 2,06 metros de altura, destaca por ser uno de los defensores más versátiles de la liga.

Ofensivamente, es un facilitador de élite para su posición, su impacto en la cancha, marcado por su intensidad y liderazgo, lo ha llevado a múltiples selecciones “All-Star” y a ser una pieza fija en los equipos defensivos de la temporada, además de colgarse el oro olímpico con la selección de Estados Unidos en dos ocasiones consecutivas (Tokio 2020 y París 2024).

Este hito le dio la victoria al Heat con marcador de 150-129. Miami está en la sexta posición de la Conferencia Este y busca clasificarse a la postemporada.