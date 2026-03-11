Puro Deporte

¡Histórico! Jugador de la NBA supera a Kobe Bryant y anota 83 puntos

Bam Adebayo, del Miami Heat, anotó la segunda mayor cantidad de puntos en un partido de la NBA, solo detrás de Wilt Chamberlain

Por Isaac Vega
Bam Adebayo pasará a la historia de la NBA por este partido entre el Miami Heat y los Washington Wizards, en el que anotó 83 puntos.
Bam Adebayo pasará a la historia de la NBA por este partido entre el Miami Heat y los Washington Wizards, en el que anotó 83 puntos. (MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP)







NBAMiami HeatBam AdebayoWilt Chamberlain
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

