Insólito: la NBA multa a equipos que pierden ‘a propósito’; vea la controversial práctica

Jaren Jackson Jr. (al centro) observa desde la banca un partido del Utah Jazz ante los Portland Blazers. Al parecer, el jugador formó parte de una estrategia prohibida en la NBA.

Nueva York. La NBA multó este jueves a los Utah Jazz y los Indiana Pacers por maniobras que considera destinadas a perder partidos, una estrategia conocida como “tanking” y que esta temporada está proliferando todavía más de lo habitual.

En las últimas semanas han crecido los reclamos para que la liga de básquetbol norteamericana actúe contra estas prácticas, que incluyen descartar a jugadores sanos o dejarlos en el banco en los momentos decisivos.

La motivación detrás de estas acciones es que en la NBA, como en otras ligas deportivas norteamericanas, las franquicias peor clasificadas tienen más opciones de elegir a los mejores talentos jóvenes en el siguiente Draft.

Un día antes de que arranque el fin de semana del Juego de las Estrellas, la NBA anunció castigos contra los Jazz y Pacers y amenazó con “medidas adicionales” para frenar estas conductas.

Los Jazz fueron multados con 500.000 dólares por “conducta perjudicial para la liga” al sentar a dos jugadores clave, Lauri Markkanen y Jaren Jackson Jr., todo el último cuarto de dos recientes partidos cuyo marcador estaba ajustado.

Utah, antepenúltimo de la Conferencia Oeste, terminó perdiendo el primero de esos duelos, ante los Orlando Magic el 7 de febrero, y ganando el segundo ante los Heat dos días después.

Los Pacers, penúltimos del Este, fueron multados con 100.000 dólares por reservar al pívot All-Star Pascal Siakam y otros dos titulares para el choque ante los Jazz del 3 de febrero, saldado con derrota, cuando estaban en condiciones físicas para jugar.

“Un comportamiento tan manifiesto, que prioriza la posición en el Draft por encima de ganar, socava los cimientos de la competencia en la NBA”, dijo el comisionado de la competición, Adam Silver, en el anuncio de sanciones.

“Responderemos en consecuencia ante cualquier acción adicional que comprometa la integridad de nuestros partidos”, aseguró. “Estamos trabajando con nuestro Comité de Competición y la Junta de Gobernadores para implementar medidas adicionales que erradiquen este tipo de conducta”.