Puro Deporte

Insólito: la NBA multa a equipos que pierden ‘a propósito’; vea la controversial práctica

La NBA aplicó fuertes multas para castigar a dos equipos que sentaron jugadores claves con el objetivo de perder algunos partidos

EscucharEscuchar
Por AFP
Jaren Jackson Jr. (al centro) observa desde la banca un partido del Utah Jazz ante los Portland Blazers. Al parecer, el jugador formó parte de una estrategia prohibida en la NBA.
Jaren Jackson Jr. (al centro) observa desde la banca un partido del Utah Jazz ante los Portland Blazers. Al parecer, el jugador formó parte de una estrategia prohibida en la NBA. (ALEX GOODLETT/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NBATankingBaloncesto
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.