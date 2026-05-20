Kenneth Vargas podría tener los días contados en Alajuelense

Kenneth Vargas llegó a Liga Deportiva Alajuelense cedido a préstamo por un año. Sin embargo, a hoy existen serias probabilidades de que el futbolista salga del club.

El extremo está contemplado en los planes del técnico español Ismael Rescalvo. Sin embargo, al seleccionado nacional se le abrió una puerta para un eventual regreso al fútbol europeo. Y evidentemente, su entorno lo toma como una oportunidad que no debería dejar escapar.

Todo surge a partir de un interés del club Kalamata de Grecia, que quiere fichar al jugador. En este caso, esa negociación es directa entre el equipo que lo pretende y el Hearts de Escocia, que es el dueño de la ficha de Kenneth Vargas.

¿Qué papel juega la Liga en todo esto? La Nación conoce de buena fuente que cuando se gestionó el préstamo para que el futbolista llegara al club, el acuerdo con el Hearts fue que Alajuelense cubriría un porcentaje menor al 50% de su salario.

Otra de las cláusulas que quedaron estipuladas en esa negociación entre el Hearts y la Liga fue que si el club escocés se lo quería llevar en el primer o en el segundo semestre de 2026, podía hacerlo. Solo que para eso, Alajuelense también negoció un monto específico que le deben indemnizar.

Ahora todo dependerá de que el Hearts y el Kalamata de Grecia lleguen a un acuerdo definitivo, tomando en cuenta que el club interesado no pone ningún pero para pagar la cláusula de salida, aparte de la oferta que ya le planteó al dueño de la ficha del jugador.

El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, mencionó este miércoles en entrevista con el periodista Yashin Quesada que posiblemente esa oferta del Kalamata de Grecia le llegó de manera directa al Hearts, y que todo se resolverá en su momento.

Entre enero y abril, que fue el lapso en el que la Liga estuvo en competencia y nunca carburó, el extremo que llegó como sustituto de Kenyel Michel apenas mostró algunos destellos.

Kenneth Vargas sufrió con lesiones que lo sacaron de varios juegos, al igual que ocurrió con varios de sus compañeros, en ese periodo en el que Alajuelense se transformó en un verdadero hospital.

Después de que su historia comenzó en las divisiones menores de los rojinegros y tras terminar de desarrollarse en Herediano, se marchó al extranjero. Volvió al Team y luego saltó a la Liga.

En su debut con Alajuelense, tuvo un resentimiento, una sobrecarga muscular que lo sacó cuatro partidos de las canchas.

Volvió y cuando los manudos visitaron a San Carlos, de nuevo se lesionó, con un tirón en el muslo. Eso lo llevó a perderse otros tres juegos.

Cuando ya empezaba a tener un poco más de ritmo, Alajuelense consumó su eliminación en el Torneo de Clausura 2026; así que siempre fue una incógnita saber lo que realmente podía dar.

Además, hubo un momento en el que estando lesionado, al futbolista le tocó cumplir una sanción por un acto de indisciplina.

Durante esos cuatro meses, Kenneth Vargas dijo presente en once de los dieciocho partidos de la Liga en la fase regular del Torneo de Clausura 2026. Estuvo 613 minutos en cancha, marcó tres anotaciones y sirvió un pase a gol.

Además, actuó en los dos partidos del Torneo de Copa ante Liberia. En esa serie que los rojinegros perdieron, convirtió un tanto.

Hoy tiene contrato con Alajuelense, pero el cuadro rojinegro espera noticias, porque pareciera que Kenneth Vargas podría tener los días contados en el club.

Eso hace que en este mercado, aparte de buscar dos defensas y un volante 10, en la Liga también incluyan un extremo entre las opciones para reforzar su plantel de cara al próximo semestre.

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