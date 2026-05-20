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Kenneth Vargas podría tener los días contados en Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense recibiría una indemnización si se concreta la salida de Kenneth Vargas

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Por Fanny Tayver Marín
23/04/2026/ juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Puntarenas FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Kenneth Vargas tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre de 2026. (JOHN DURAN/John Durán)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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