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¿Y por qué Alajuelense sancionó a Kenneth Vargas?

Liga Deportiva Alajuelense llamó a cuentas a Alejandro Bran y a Kenneth Vargas

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Por Fanny Tayver Marín
Kenneth explicó por qué festejó su gol de esta manera, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés.
Kenneth Vargas se lesionó en el partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense. Y ahora se le aplicó el reglamento disciplinario interno del club. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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