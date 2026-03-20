¿Y por qué Alajuelense sancionó a Kenneth Vargas?

Kenneth Vargas se lesionó en el partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense. Y ahora se le aplicó el reglamento disciplinario interno del club.

Alejandro Bran ha sido noticia durante todo el día, esta vez no por sus goles de media distancia, ni por su celebración de “Underwater”; sino por protagonizar un escándalo de indisciplina.

Pero no fue el único jugador de Liga Deportiva Alajuelense que debe asumir las consecuencias de sus actos. Su inseparable amigo Kenneth Vargas también tuvo que dar explicaciones junto a Bran.

Ambos jugadores quedaron separados de las prácticas del primer equipo hasta nuevo aviso; también tuvieron que darle la cara a todo el grupo y ofrecer una disculpa. Y recibirán una multa, que se presume que será alta.

¿Qué tiene que ver Kenneth Vargas en todo esto? En el transcurso de la mañana, conforme aparecían videos de la detención de Alejandro Bran en el parqueo privado del condominio Núcleo, donde reside, en los chats de WhatsApp también se difundían fotografías de los futbolistas, donde se se les ve de fiesta.

Muchas personas aseguraban que esas imágenes correspondían a la noche del miércoles.

Lo cierto del caso es que ambos futbolistas tuvieron que dar explicaciones en la encerrona con Carlos Vela y están sancionados en la Liga.

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