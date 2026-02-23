¿Kenneth Vargas jugó miles de partidos en Europa y con el triple de aforo que en la ‘Cueva’? Estos son los números

¿Cómo se sintió en su primer clásico? Esa fue una de las múltiples consultas que recibió Kenneth Vargas luego del partido en el que Saprissa derrotó 2-1 a Liga Deportiva Alajuelense en Tibás.

“Creo que bastante normal, allá en Europa he jugado miles de partidos así en el estadio con el triple de gente de lo que hay acá. Entonces, para mí, al igual que todos los futbolistas, tenemos que estar acostumbrados a estos ambientes, es normal”, respondió Kenneth Vargas.

Esas palabras del extremo de la Liga resultan llamativas, y quizás al calor del momento dijo “miles de partidos” para dar a entender que eran muchos. Sin embargo, eso fue lo que expresó de manera literal.

¿Pero de verdad es así tal cual como lo dijo? Justo ese día, la “S” indicó que el aforo de su casa es de 19.906 personas y detalló que saca a la venta 8.100 boletos; 10.300 corresponden a abonados y 1.506 a compromisos comerciales.

El Tynecastle Park es un estadio de fútbol ubicado en la ciudad de Edimburgo, Escocia, y es sede del Heart of Midlothian de la Premier League, con capacidad para 19.852 espectadores. Y es el sexto estadio más grande de Escocia.

¿Jugó Kenneth Vargas en un estadio con el triple de la capacidad de la Cueva? La respuesta es sí.

El recinto con el aforo más numeroso en ese país es el del Estadio Celtic Park, en Glasgow, donde juega el Celtic FC, con un aforo para 60.832 personas. Es decir, el triple de la cantidad de aficionados que pueden ingresar a la casa morada. Y ese recinto escocés, el tico fue protagonista en triunfos del Heart.

Le sigue el Hampden Park, donde es local la Selección de Escocia y su capacidad es de 51.866. Rangers FC lo adopta como local y Kenneth Vargas jugó ahí en la semifinal de Viaplay Cup (Copa de la Liga) y en la Scottish Cup (Copa de Escocia).

Curiosamente, Vargas se vistió de héroe al asegurar el viaje del equipo a Hampden Park en la Copa de Escocia de 2024, ya que anotó el gol de la victoria (1-0) en el minuto 86 contra el Greenock Morton en los cuartos de final, sellando así el pase a las semifinales en el Estadio Nacional, como también se le llama.

Además, Ibrox Stadium es la casa oficial de Rangers FC, con capacidad para 50.817 aficionados. Y ahí también jugó el tico.

Pittodrie Stadium, donde es casa Aberdeen FC, cuenta con un aforo de 20.866 personas y Easter Road, del Hibernian FC, puede recibir a 20.421 aficionados.

Liga Deportiva Alajuelense tuvo dos debutantes en el clásico: Kenneth Vargas y Ángel Zaldívar. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

¿Y Kenneth Vargas jugó muchos partidos en Europa? Según datos de Transfermarkt, en la temporada 2023-24 sumó 43 partidos con Heart of Midlothian. En esos encuentros contabilizó 2.656 minutos, marcó 9 goles y generó cuatro asistencias.

Mientras que en la campaña 24-25 actuó con ese equipo en 42 partidos, en los que sumó 1.913 minutos, marcó cuatro goles y sirvió cuatro asistencias.

En la UEFA Conference League visitó al Círculo Brujas en el Estadio Jan Breydel con capacidad para 29.042 aficionados.

En esa misma competición también fue parte del juego contra Copenhague, en el Parken Stadion, con un aforo para 38.065 personas.

El presente de Kenneth Vargas en Alajuelense

Kenneth Vargas llegó a Alajuelense y no ha jugado lo que quisiera porque de buenas a primeras se lesionó. Con los rojinegros ha participado en cuatro partidos del Torneo de Clausura 2026 y en dos del Torneo de Copa, donde anotó.

“Desde que tuve la lesión fue el partido en el que me he sentido mejor, en los partidos anteriores he sentido dolor y al final de cuentas creo que ya estoy bastante mejor”, mencionó Kenneth Vargas luego del clásico.

El futbolista estaba conforme con su desempeño, pero no con la derrota contra el archirrival.

Kenneth Vargas afirma sentirse contento con ser parte de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Trabajo todos los días para eso, para jugar como en este partido. No espero menos de eso, trabajo, sé dónde estoy, dónde he estado y de dónde vengo.

”También hay que ser autocríticos porque no nos están saliendo los resultados, hay que ser bastante autocríticos y pensar en lo que viene”, apuntó.

La ficha de Kenneth Vargas pertenece al Heart of Midlothian de Escocia, club con el que tiene contrato hasta mediados de 2029, pero está a préstamo con la Liga por todo este año.

“La gente habla mucho, pero no saben que yo tengo muchos años de contrato en Europa, si estoy aquí es porque yo quiero estar aquí, porque creo que es una buena oportunidad para mí.

”Al final de cuentas, yo vivo el presente y después veré qué pasa, pero estoy muy contento aquí, y si estoy aquí es por algo”, comentó el futbolista.

