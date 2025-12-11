¿Kenneth Vargas a Alajuelense? Esto dice Carlos Vela

¿Kenneth Vargas jugará en Liga Deportiva Alajuelense? El interés de los rojinegros existe, en vista de que se trata de un jugador con características interesantes como refuerzo, ante la salida de Kenyel Michel.

Antes de que empezara el partido de ida de la semifinal entre Liberia y la Liga, que terminó 1-1, el gerente deportivo de los rojinegros, Carlos Vela, atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión a un lado del Estadio Edgardo Baltodano.

El mexicano dijo que en la semana han salido muchos nombres, pues hace unos días ligaron a Alajuelense con el argentino Agustín Auzmendi, con el hondureño Jorge Álvarez de Olimpia y ahora ocurre lo mismo con Kenneth Vargas.

“La verdad que es normal que nos liguen con buenos jugadores, pero hoy realmente estamos enfocados en todo esto y es difícil salir a aclarar cada nombre que nos vinculen en redes sociales. Estamos plenamente enfocados en lo que tenemos hoy y en lo que estamos por vivir este mes”, apuntó Carlos Vela.

De los nombres de esos tres jugadores, La Nación conoce que el interés en Vargas sí es real y que ya los manudos hicieron contactos de manera formal con el Hearts de Escocia, que es el dueño de la ficha del futbolista ofensivo.

En la charla, el periodista de Columbia, Anthony Porras, le formuló una pregunta “con trampa”, consultándole qué pensaba de Kenneth Vargas.

“Es un buen jugador, de lo mejor que hay en el ámbito nacional, es un jugador de Selección, que ya pasó por Europa. En ese sentido, no creo diferir mucho de lo que pensamos todos y tiene el respeto, igual que varios jugadores del ámbito local que me parece que hay mucha calidad en los equipos”, respondió Carlos Vela.

Durante esa atención a medios, el mexicano recalcó que no es momento de hablar de movimientos.

“Ya habrá tiempo más adelante para definir lo que el club pueda necesitar, pero la realidad es que no hay nada”, citó.

Además, apuntó que los jóvenes del Centro de Alto Rendimiento (CAR) vienen empujando fuerte y que tendrán que ir evaluando las circunstancias.

“Se va Kenyel, pero viene apareciendo Tristán Demetrius. Son cosas que se tienen que considerar en el armado del plantel y ya habrá tiempo para ello. Es importante en lo que estamos, para el mismo Tristán que participó en la final de Centroamérica y al final evaluaremos a todos”, destacó.

En cuanto a la Copa de Campeones de Concacaf 2026, en la que la Liga se enfrentará en octavos de final contra el vencedor del pulso entre LAFC y Real España, los manudos quieren hacerlo bien. Sin embargo, a lo interno tampoco pierden la cabeza.

“Nos ilusiona competir bien, es un objetivo que tenemos para el siguiente semestre. Hoy claramente no es lo primordial estar pensando en Concacaf. Vimos el sorteo, pero estamos ilusionados y enfocados, con la mira bien puesta en este cierre”, citó Carlos Vela.

Alajuelense entre logros y cicatrices

Carlos Vela sabe que Alajuelense se juega mucho en estos días, con la firme intención de que esta vez sí sea la vencida.

“La presión es un privilegio, creo que no habría presión si nadie esperara nada de nosotros. En ese sentido, nosotros sabemos la expectativa que tiene la gente y gran parte es producto de lo que hemos construido en el semestre”, comentó Carlos Vela.

Recordó que Alajuelense arrancó de alguna manera y la afición se fue reconectando con el equipo.

“Hoy estamos muy bien, el equipo está bastante bien y llegamos bien preparados para el cierre final, esperando que nos alcance, que sea suficiente, que tengamos la lucidez y lo que se requiere para ganar estos partidos y estamos con la confianza de que así va a ser”, subrayó.

Algunos insisten en que la Liga se cae en estas instancias y que diciembre tampoco le sienta bien para efectos del campeonato nacional, pero eso es algo en lo que Carlos Vela ni piensa.

“No es algo que esté en mi cabeza remembrar cosas del pasado. Cada club tiene su historia, creo que es un plantel con muchos logros y algunas cicatrices.

”Eso nos hace crecer, nos hace madurar y las experiencias del pasado sin duda nos han hecho un mejor equipo y espero que todo esto que se viene acumulando entre logros y algunas cicatrices nos ayude a conseguir el tan anhelado campeonato”, afirmó.

El partido de vuelta de la semifinal entre Alajuelense y Liberia será este sábado, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Y en la Liga insisten en que de momento solo piensan en eso.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.