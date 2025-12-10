Alajuelense comienza contactos oficiales por este jugador ante su primera salida confirmada

En Liga Deportiva Alajuelense se mueven en dos frentes, porque se concentran en el cierre del torneo; pero a la vez, tienen que ir perfilando el equipo que le hará frente a los retos de 2026.

Liga Deportiva Alajuelense se concentra en el cierre del Torneo de Apertura 2025, donde su única intención es conquistar el campeonato nacional. Sin embargo, el gerente deportivo de los rojinegros, Carlos Vela, también tiene la tarea de perfilar el equipo que le hará frente al próximo semestre.

En la Liga persiste la política adoptada desde hace varios años, que consiste en no referirse a movimientos puntuales en la planilla hasta que se termine el campeonato.

Sin embargo, sobre la marcha se han ido haciendo ajustes, como las renovaciones de contrato del guardameta uruguayo Washington Ortega y, la del capitán, Celso Borges.

La Liga tiene una primera baja confirmada, luego de que a inicios de agosto, el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos compró la ficha de Kenyel Michel, en una transacción que superó $1 millón.

En medio de la negociación, el cuadro manudo logró que el equipo estadounidense avalara que Kenyel Michel se quedara a préstamo por este semestre como rojinegro, pero ya en enero se marchará, siendo la primera salida del tricampeón de Centroamérica.

Hace una semana, La Nación le consultó a Carlos Vela en Guatemala cuál era el plan para sustituir al veloz extremo, si pensaban en darle oportunidad a alguna figura juvenil del Centro de Alto Rendimiento (CAR), o si buscarían a otro futbolista.

“Respeto y admiro mucho su actitud porque, a sabiendas de que está por salir del club, se entrega al máximo y lo da todo. Lo ha hecho de la mejor manera, y eso demuestra su compromiso con la institución. Sobre su salida, es parte de la planificación y de las conversaciones que debemos sostener con el cuerpo técnico”, respondió Carlos Vela.

¿Cómo sustituirá Alajuelense a Kenyel Michel? Así responde Carlos Vela

También dijo que el CAR es un semillero de talento y que en la Liga saben que ahí tienen a jóvenes esperando su oportunidad y mencionó al haitiano Tristán Demetrius como ejemplo.

“Hay muchos nombres, y la planificación contempla eso. Se va Kenyel, y vendrán otros más del CAR. Nuestro compromiso es que el equipo del próximo semestre sea mejor que el anterior”, aseguró el mexicano.

Sin embargo, en la Liga tienen en la mira a Kenneth Vargas, quien es del agrado de Óscar Ramírez y que ya concluyó su préstamo con Herediano.

Kenneth Vargas podría convertirse en el primer refuerzo de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La prioridad del extremo es regresar a Europa, pero esa tarea tampoco resulta sencilla. El futbolista nacional tiene contrato con el Hearts de Escocia hasta mediados de 2029 y pareciera difícil que en ese club lo quieran de vuelta. Eso significa que tienen que encontrarle equipo.

En el fútbol británico, Kenneth Vargas disputó 84 partidos, marcó 13 goles y generó ocho asistencias.

Aunque en Alajuelense no se referirán al tema, La Nación conoce que los rojinegros ya se pusieron en contacto con el Hearts, planteándole una propuesta que puede resultarle interesante; pero pareciera que los florenses también lucharán para que siga con ellos.

La intención de la Liga sería concretar un préstamo para reforzarse con Kenneth Vargas ahora que se marcha Kenyel Michel.

Para el jugador también resulta una oportunidad atractiva, en vista de que con Alajuelense jugaría la Copa de Campeones de Concacaf.

Recuerde que el equipo de Óscar “Macho” Ramírez se enfrentará en octavos de final contra el vencedor del duelo entre LAFC y Real España.

A estas alturas, cuando quedan pocos días para el desenlace del campeonato nacional, los rumores se disparan.

Pese a que aunque algunos medios de comunicación mencionan que Alajuelense saldrá en busca del argentino Agustín Auzmendi y del hondureño Jorge Álvarez, fuentes a lo interno del equipo aseguran que ellos no están en carpeta, al menos en este momento.

Carlos Vela pretende que la planilla de Alajuelense en 2026 sea mejor que la actual

Pareciera que la Liga se inclina por buscar otro delantero. Eso sí, tampoco es que los manudos tengan la intención de que puedan darse muchos movimientos, en vista de que el próximo torneo comenzará el 14 de enero.

“La realidad es que habrá un par de refuerzos, siempre es importante buscar tener un mejor plantel que el semestre pasado, pero hoy no es el momento para pensar en ello. Hoy no estamos enfocados en las salidas, no estamos enfocados en las posibles ventas, hoy está la ventana cerrada para cualquier posible negociación.

”Hasta que termine el torneo y se evalúe en función de los objetivos, se tomarán algunas decisiones finales, pero estamos ilusionados, contentos y con mucha confianza de que todo va a salir bien esta vez”, destacó Carlos Vela.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.