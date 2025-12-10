Puro Deporte

Alajuelense comienza contactos oficiales por este jugador ante su primera salida confirmada

Liga Deportiva Alajuelense tiene interés en un futbolista que le agrada a Óscar Ramírez

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
En Liga Deportiva Alajuelense respondieron de una manera impensada.
En Liga Deportiva Alajuelense se mueven en dos frentes, porque se concentran en el cierre del torneo; pero a la vez, tienen que ir perfilando el equipo que le hará frente a los retos de 2026. (Prensa Alajuelense/Fotografía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseKenneth VargasMovimientos de AlajuelenseRefuerzos de Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.