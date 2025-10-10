Puro Deporte

Kendall Waston revela la sorpresa que vivió junto a su familia y enciende el llamado a la afición costarricense

El zaguero de la Tricolor destacó en su primer juego bajo el mando de Miguel Herrera

Por Milton Montenegro

Kendall Waston sacó a relucir su jerarquía, su trayectoria y el colmillo de haber jugado varias eliminatorias. En su primer encuentro bajo el mando de Miguel “Piojo” Herrera, fue el mejor jugador del partido contra Honduras.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

