Kendall Waston revela la sorpresa que vivió junto a su familia y enciende el llamado a la afición costarricense

Kendall Waston sacó a relucir su jerarquía, su trayectoria y el colmillo de haber jugado varias eliminatorias. En su primer encuentro bajo el mando de Miguel “Piojo” Herrera, fue el mejor jugador del partido contra Honduras.

Waston no estaba en los planes de Herrera. Desde la Federación de Fútbol, algunos dirigentes le dijeron: “Valore llamarlo, vea el estilo de juego de Honduras, considere tomarlo en cuenta”, y al final el “Piojo” cedió y Kendall le respondió.

Waston reconoció que el fútbol no deja de sorprenderlo. Aceptó que no esperaba verse en el compromiso contra los catrachos.

“Juepucha, sinceramente, sin ponerme tan romántico, cuando me llamaron fue un momento superespecial. Cuando vi mi nombre ahí, sinceramente no lo esperé. Me sorprendió y fue pura alegría con mi familia”, recordó Kendall Waston en la zona mixta del Estadio Francisco Morazán, luego del partido contra Honduras.

El “Gigante” está feliz, emocionado, con ganas de convencer como lo hizo ante Honduras y seguir luchando para llegar al Mundial.

“Siempre representar estos colores, a esta selección, para mí es un gran honor y un gran orgullo y, obviamente, muy contento. Al estar acá, quiero dar todo lo mejor posible para lograr el objetivo, que es ir al Mundial, para el beneficio del fútbol nacional”, destacó Kendall.

El zaguero manifestó que volver a un encuentro eliminatorio y medirse a Honduras fue una noche especial para él.

“Totalmente, no tuve trabajos previos con el profesor, pero aquí, al final y al cabo, no importa lo que se tiene o no. Lo mínimo que se pide es entrega total y, de ahí, usted va sumando. Algunos de nosotros sabemos cómo jugar una eliminatoria y en este compromiso ante Honduras era primordial ganar los duelos, y en la mayoría de ellos así lo hicimos. Debíamos conservar el cero atrás”, dijo Kendall, quien agregó que la consigna era no dar libertades en defensa y que, en ofensiva, los atacantes debían buscar las opciones para concretar.

“Ese era el plan: atrás bien parados y los de adelante que se la jugaran en busca del gol. Lamentablemente, tuvimos una opción que pegó en el palo y no pudimos concretar. Ojalá que esto sea una suma de cosas para el partido del próximo lunes”, señaló Kendall.

Waston pidió a la afición que acompañe al plantel el lunes a las 8 p.m. contra Nicaragua, porque la Tricolor debe ganar para acercarse o alcanzar el primer lugar.

“Queremos ir a esa Copa del Mundo, es el objetivo principal, y el punto conseguido en Honduras va a valer siempre y cuando ganemos en casa. Es vital y, para eso, ocupamos el apoyo de nuestra afición”, expresó Kendall.

Kendall Waston mostró su jerarquía al regresar a la Selección de Costa Rica. Aquí marcó con todo al hondureño Luis Palma. (Yoseph Amaya, Mauricio Ayala y Neptalí Romero/Diario Diez)

Kendall Waston añadió que tratar de sumar y de avanzar hacia el Mundial 2026 debe ser una tarea de todos.

“Sabemos que cuando todos nos unimos —prensa, afición y jugadores— hacemos una sinergia tan linda que conseguimos grandes cosas. Espero que el lunes nos apoyen y que nosotros podamos darles ese cariño conforme vayamos jugando y podamos acercarnos a la victoria”, aseguró Kendall.

Waston añadió que esperaban ganar de visita ante Honduras, pero el empate 0-0 no le desagradó, aunque tampoco lo dejó feliz.

“Es un resultado dulce y amargo. Pudimos sumar; queríamos los tres puntos ante un buen rival, pero así es la eliminatoria. Este punto suma, pero hay que hacerlo valer en casa”, afirmó Waston.

Sobre su trabajo en cancha, aseguró que solo estaba enfocado en aportar, sin importar si fuera dentro de la cancha o en el banquillo.

“Cualquiera que sea el rol es sumar. Todos queremos ir al Mundial y darle una alegría a Costa Rica. Si todos sumamos, vamos a salir adelante. Somos autocríticos y sabemos que podemos dar mucho más”, opinó Kendall.