Miguel Herrera saca pecho tras el empate de la Selección de Costa Rica ante Honduras: ‘No sufrimos’

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, tenía motivos para sonreír. Estaba tranquilo con el empate 0-0 y lo dejó claro cuando aseguró: “No sufrimos”, afirmó en la conferencia de prensa luego del partido frente a Honduras.

El “Piojo” terminó con la sensación de que se pudo lograr algo más y ahora espera que el equipo crezca y consiga la clasificación en los próximos partidos; el siguiente será el lunes a las 8 p.m. en el Estadio Nacional contra Nicaragua.

- ¿Cuál es su criterio del partido y si considera que el empate es buen resultado?

- Los empates no saben a triunfo ni a derrota. Veníamos a ganar, con un planteamiento de orden; la tuvimos y no entró. El empate tampoco es malo, ayuda a fortalecernos en la parte anímica, y el trabajo de los muchachos fue bueno.

LEA MÁS: Estas fueron las palabras de la ‘sorpresa’ de la Selección de Costa Rica ante Honduras

- ¿Qué tan satisfecho se va del trabajo que hizo el equipo?

- Trabajamos bastante bien en la semana; desde que hicimos el microciclo vi a Murillo (Aarón) con buen manejo de balón. Murillo y Galo (Orlando) nos dieron buen manejo de balón, no sufrimos y ellos, en la desesperación, empezaron a patear desde muy lejos.

Aarón Murillo de la Selección de Costa Rica y el hondureño Joseph Rosales, en un pasaje del partido que dejó satisfecho al entrenador tico Miguel Herrera. (ORLANDO SIERRA/AFP)

- ¿Cómo cree que queda el grupo y lo que se ha ganado en solidez de juego?

- Seguimos dependiendo de lo que hagamos y estamos obligados a sacar resultados, ya que perdimos puntos en fechas pasadas. Estamos obligados a ganar para meternos en la pelea con Honduras y Haití.

- ¿Cuál es su valoración del trabajo de Kendall Waston y su liderazgo?

- Me encantó cómo jugó, pero todos lo hicieron bien. Gamboa estuvo bien en sus coberturas, Juan Pablo cumplió en la parte de atrás. Los tres centrales hicieron un gran trabajo. El liderazgo lo muestra Keylor, Juan Pablo, Kendall lo trae, Manfred habla y está atento a las jugadas. Me gustó el equipo en el desarrollo; me hubiera gustado sacar los tres puntos, pero así es el fútbol.

- ¿Costa Rica le ganó la partida a Honduras en lo táctico?

- Creo que tácticamente se hizo un buen trabajo. En la semana se hicieron las cosas bien para tratar de lograr lo que hicimos y ellos también hicieron bien sus cosas, fue un partido muy disputado.

- ¿Qué significa sacar el resultado y tener la sensación de que se pudo ganar respecto a lo que se viene?

- En el orden, en manejo de juego, en la atención, el equipo estuvo más concentrado. Ganamos mucho y eso los muchachos lo están entendiendo