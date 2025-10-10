Puro Deporte

Miguel Herrera saca pecho tras el empate de la Selección de Costa Rica ante Honduras: ‘No sufrimos’

El técnico de la Tricolor aseguró que siguen dependiendo de sí mismos

Por Milton Montenegro

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, tenía motivos para sonreír. Estaba tranquilo con el empate 0-0 y lo dejó claro cuando aseguró: “No sufrimos”, afirmó en la conferencia de prensa luego del partido frente a Honduras.








