Kenay Myrie al Copenhague: el club y su afinidad por laterales costarricenses

La venta del lateral morado Kenay Myrie lo convierte en el cuarto jugador costarricense en el Copenhague, club que en el pasado mostró su afinidad por laterales ticos.

Christian Bolaños, Bryan Oviedo y Cristian Gamboa, son los tres futbolistas que vistieron la camiseta del FC Copenhague al mismo tiempo, pero con rendimientos diferentes.

Quien tuvo mejor paso por el equipo fue Christian Bolaños, histórico extremo costarricense, quien llegó en el 2010 y permaneció hasta el 2014. Jugó 141 partidos oficiales en el club y anotó 18 goles, de los cuales uno fue en la UEFA Champions League.

Bryan Oviedo arribó a Copenhague también en el 2010, procedente del Deportivo Saprissa. Oviedo tuvo dos pasos por el club, del 2010 al 2012 y regresó en 2019 para quedarse hasta el 2022.

En su estadía en el FC Copenhague, Oviedo jugó 79 partidos oficiales, anotó dos goles y repartió 21 asistencias.

El último en la lista es el lateral derecho Cristian Gamboa, conocido por su velocidad “Correcaminos” tuvo el paso más corto y menos sobresaliente de los tres.

Gamboa solo jugó dos partidos con el club, antes de irse en calidad de préstamo y luego de ser fichado por el Rosenborg de Noruega.

No fue hasta la reciente contratación de Kenay Myrie que un lateral tico vuelve a jugar para este conjunto danés. El FC Copenhague no solo participa de manera constante en competiciones europeas, también es el equipo más ganador de la liga de Dinamarca con 16 títulos.

El ahora “hogar” de Kenay es el Parken Stadium, con capacidad para 38.065 aficionados. Solo el tiempo dirá si su paso en Dinamarca fue excelente o dejará un sinsabor.