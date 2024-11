Jugadores de la Selección claman por la continuidad de Claudio Vivas

El futuro de Claudio Vivas como técnico de la Selección de Costa Rica depende únicamente del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

Los dirigentes se reunirán el próximo miércoles, y ahí empezarán a barajar las opciones: darle continuidad a Vivas o contratar a otro entrenador.

Osael Maroto, presidente del Comité Ejecutivo, dijo el viernes de la semana pasada que el puesto interino del argentino al frente de la Tricolor terminaba con el partido de vuelta contra Panamá. El juego finalizó con empate 2-2, y el Ejecutivo debe resolver si Vivas sigue como técnico, regresa a su puesto como director de selecciones o sale definitivamente de la Fedefútbol.

Luego del encuentro contra los canaleros y en zona mixta, los seleccionados defendieron la continuidad de Claudio Vivas. Para ellos, no se puede cortar un proceso que comenzó hace un año cuando Vivas contrató a Gustavo Alfaro.

“Para mí, Claudio tiene que seguir porque es un proceso, pero conozco a mi país y sé que los procesos son difíciles de respetar. Claudio ha hecho un gran trabajo y ahora lo vamos a juzgar por cuatro partidos. Creo que tiene un gran cuerpo técnico, muy capacitado. Nos sentimos muy bien con él; si se queda, vamos a estar felices, pero es una decisión de otras personas”, dijo Francisco Calvo, capitán de la Selección Nacional, en declaraciones a Radio Columbia.

Calvo apuntó que la Tricolor entregó todo por clasificar ante Panamá. Según él, hicieron un gran esfuerzo y lo que resta, además de ser una obligación, es clasificar a la Copa Oro, sin importar el rival a enfrentar en el repechaje de marzo del próximo año.

Joel Campbell también se unió al mensaje de Francisco Calvo y apostó por la continuidad de Vivas.

“Antes tuvimos un entrenador que, por las razones que todos saben, se cortó su continuidad, pero el profe Vivas ya conocía a todos los jóvenes que han salido y, contra Panamá, demostraron grandes cosas”, opinó Joel.

Campbell comentó que los procesos llevan sus golpes y recordó que Panamá tuvo uno muy fuerte al no clasificar al mundial, pero creyeron en su técnico y hoy ven los frutos.

“Sabemos el país que tenemos y lo complicado que es mantener eso, pero el profe ha hecho un buen trabajo. No son decisiones que pasan por nuestras manos. Al final, contentos no estamos porque no se clasificó, pero salimos con la frente en alto porque se hizo un gran partido”, indicó Joel.

Joel Campbell y Alonso Martínez, son dos de los jugadores que salieron a pedir la continuidad de Claudio Vivas al frente de la Tricolor. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Para Campbell, se tuvo la oportunidad de clasificar al Final Four, pero señaló que, lamentablemente, el VAR a veces da o quita.

“Nos quitó en el partido, lo intentamos y, al final, no se nos dio. La clave es tener paciencia; se vio mejoría ante un rival complicado, con un estadio en contra, y el equipo se supo parar”, expresó Joel, quien se refirió a los dos goles de Alonso Martínez anulados por el VAR.

Alonso Martínez, quien hizo el primer tanto de la Selección, fue el primero en comentar que Claudio Vivas debe seguir.

“Luchamos hasta el final. No queríamos ese resultado, pero estoy contento con el grupo porque dimos lo mejor de cada uno. Panamá viene trabajando desde hace mucho tiempo, y el profesor Claudio (Vivas) lo hace muy bien. Es muy profesional y no se debería cambiar; es un proceso y él lo puede manejar”, aseguró Alonso Martínez en declaraciones a Canal 7.

Previo al choque contra Panamá, Osael Maroto insistió en que el trabajo de Vivas y su posible continuidad entran en análisis.

“Desde que empezamos con Claudio Vivas como interino lo dijimos: vamos a esperar este partido y, a partir de mañana (martes), tomar decisiones. Hemos sido claros con Claudio, de que íbamos a esperar a que terminara la serie contra Panamá y después ver qué nos conviene para tomar la mejor decisión. Tenemos que tener un entrenador, si es que hacemos un cambio, y buscar lo mejor. El proceso que se inició con Alfaro se le debe dar continuidad; hacer un cambio generacional no es fácil, y seguir por ese camino”, manifestó Osael Maroto.

Maroto añadió que el miércoles, en la reunión del Comité Ejecutivo, tratarán el tema y empezarán a definir qué es lo mejor para la Selección de Costa Rica.