Claudio Vivas: ‘Me quedo con una bronca enorme’

Claudio Vivas no puede creer lo que pasó en esta serie entre la Selección de Costa Rica y Panamá, donde él arriesgó como prometió y se vio mucha actitud. Lo que más lo enoja es que la Tricolor realmente lo intentó de mil maneras, como él mismo reseñó.

El juego en suelo canalero culminó 2-2 y el rival avanzó a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf y a la Copa Oro con un global de 3-2.

Además, hoy no sabe qué pasará con él, porque su periodo de interinato se acabó, pero admitió que quiere seguir al frente de la Selección Nacional.

- Arriesgó y no alcanzó. ¿Qué le deja este partido?

- A mí me parece que lo que teníamos que hacer en algún momento era tener un plan A y un plan B. Sin lugar a dudas, el rival es un equipo que tiene muy en claro a qué juega. Nosotros en gran parte del juego los neutralizamos y me parece a mí que el gran esfuerzo que hicieron los futbolistas es absolutamente maravilloso.

”Evidentemente, otra vez nos quedamos con las ganas, no le pudimos dar vuelta a esta serie, lo intentamos de todas maneras, de mil maneras. Pusimos volantes ofensivos, extremos que pudieran arrancar de más atrás y el cambio de Francisco Calvo no fue por la amarilla, sino porque sintió una molestia en los isquiotibiales, si no él iba a continuar”.

- ¿Quiere seguir al frente de la Selección?

- Si sigo o no sigo, la verdad es que no depende de mí. Yo quisiera seguir con este grupo de jugadores, pero nuestro objetivo era jugar con los cuatro mejores y en resultado no lo pudimos lograr. Logramos una identidad, evidentemente el fútbol costarricense tiene mucho futuro. Les recuerdo que este equipo perdió solamente tres partidos y hoy sometimos a un rival en casa imbatible.

”Lo que hay que hacer es fogonear el futuro de nuestro fútbol, a Warren Madrigal a pesar de errar el penal, a Kenneth Vargas, Manfred Ugalde, a todos los jugadores, porque tendría que nombrar uno a uno, o a Alexis Gamboa, que la Selección no lo llamaba y entró en los dos partidos y la verdad fue una barbaridad. Jugó expuesto, mano a mano, abierto, uno contra uno en los últimos 30 metros.

”Tendría que felicitarlos uno por uno, acá lo más importante es el rendimiento que dio el equipo. Me quedo con una bronca enorme sinceramente, porque pienso que podíamos haber pasado. Con el haber podido no ganamos nada, pasó Panamá y nosotros tendremos que ir a jugar el repechaje”.

- ¿Cómo se elige quién patea el penal, por qué Warren Madrigal?

- Sábado y domingo los entrenamos, competimos y de los que estaban en cancha, Warren Madrigal, Manfred Ugalde, Francisco Calvo y Alejandro Bran tuvieron 100% de efectividad, lo que pasa es que en un partido de fútbol es diferente. En el predio, por más serio, profesional y aunque se ponga competencia, no es lo mismo. No lo vi, creo que lo atajó el arquero, no me gusta ver los penales.

- ¿Le alcanza a usted para seguir?

Yo creo que sí, habría que ver quiénes son los que deciden, yo he puesto un equipo funcionando en cancha. Perdimos el otro día en casa y eso nos deja fuera de la eliminatoria, pero yo creo que no me corresponde responder esas preguntas. Quedará a criterio de las autoridades, si es conveniente o no, y nada más, yo no puedo decir más nada.