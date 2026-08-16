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Jugador dominicano hace historia en las Grandes Ligas y rompe un récord el día de su debut

Tiene solo 23 años, pero el jardinero dominicano Joshua Báez ya está en los libros de historia del béisbol de Grandes Ligas

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Por AFP
El jugador de los Cardenales de San Luis Joshua Báez es felicitado luego de su hazaña en las Grandes Ligas.
El jugador de los Cardenales de San Luis Joshua Báez es felicitado de una manera muy particular luego de su hazaña en las Grandes Ligas. (JESSIE ALCHEH/Getty Images via AFP)







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