El béisbol vivió su día de magia en El Campo de los Sueños (fotos)

Jugadores de los Filis de Filadelfia y los Gemelos de Minnesota salen de un sembradío de maíz como en El Campo de los Sueños, en este partido oficial que recrea la famosa película en un pequeño estadio de béisbol en Iowa.

Chicago, Estados Unidos. El escenario de la película “El Campo de los Sueños” (Field of Dreams) volvió a ser marco este jueves de un partido de las Grandes Ligas de béisbol en el que Kyle Schwarber conectó dos jonrones para el triunfo de los Filis de Filadelfia.

Los Filis arrasaron 7x1 a los Gemelos de Minnesota en una pequeña cancha construida en Dyersville (estado de Iowa) junto a los campos de maíz donde se desarrolla el clásico film de 1989, protagonizado por Kevin Costner.

Las Mayores ya habían celebrado dos partidos en este escenario. En 2021 los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Yankees de Nueva York y en 2022 los Cachorros de Chicago a los Rojos de Cincinnati.

Para la tercera edición se erigieron unas tribunas con capacidad para 8.000 espectadores a las afueras de Dyersville, una pequeña localidad de poco más de 4.000 habitantes.

El duelo no decepcionó y los aficionados disfrutaron de dos cañonazos de Schwarber directos a los maizales.

El líder de jonrones de las Grandes Ligas disparó un cuadrangular en la primera entrada y otro en la cuarta para llegar a 37 en la temporada.

Antes del juego, 26 miembros del Salón de la Fama, entre ellos el dominicano Adrián Beltré y el cubano Tany Pérez, emergieron de los campos en una dramatización de la escena más icónica de El Campo de los Sueños.

Los Filis mejoraron su registro del curso a 65 victorias y 58 derrotas a poco más de seis semanas del final de la fase regular.

Estas son algunas de las imágenes que deja este curioso espectáculo de las Grandes Ligas.

El partido terminó con un juego de pólvora en El Campo de los Sueños, construido justo a la par del escenario original de la película, que no se utiliza para no alterarlo. (EMILEE CHINN/Getty Images via AFP)

Hasta el marcador era rústico al estilo de la película El Campo de los Sueños, que rescata elementos del béisbol clásico. (EMILEE CHINN/Getty Images via AFP)