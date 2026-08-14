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El béisbol vivió su día de magia en El Campo de los Sueños (fotos)

Las Grandes Ligas recrearon la película El Campo de los Sueños con un partido oficial en medio de sembradíos de maíz

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Por AFP
Jugadores de los Filis de Filadelfia y los Gemelos de Minnesota salen de un sembradío de maíz como en la película El campo de los sueños, en este partido oficial que recrea la famosa película en un pequeño estadio de béisbol en Iowa.
Jugadores de los Filis de Filadelfia y los Gemelos de Minnesota salen de un sembradío de maíz como en El Campo de los Sueños, en este partido oficial que recrea la famosa película en un pequeño estadio de béisbol en Iowa. (EMILEE CHINN/Getty Images via AFP)







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