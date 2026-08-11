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Jugador del Barcelona sufre una grave lesión de rodilla

Uno de los futbolistas más jóvenes de la plantilla del Barcelona se perderá casi toda la temporada por lesión

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Por AFP
Roony Bardghji, del FC Barcelona, en un partido de la pasada temporada ante el Betis Balompie. El jugador sueco se perderá casi toda esta campaña por una grave lesión.
Roony Bardghji, del FC Barcelona, en un partido de la pasada temporada ante el Betis. El jugador sueco se perderá casi toda esta campaña por una grave lesión. (GONGORA/NurPhoto via AFP)







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