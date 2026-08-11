Jugador del Barcelona sufre una grave lesión de rodilla

Roony Bardghji, del FC Barcelona, en un partido de la pasada temporada ante el Betis. El jugador sueco se perderá casi toda esta campaña por una grave lesión.

Barcelona, España. El joven extremo sueco del FC Barcelona Roony Bardghji sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y será operado en los próximos días, anunció este martes el club azulgrana.

El jugador de 20 años, fichado el año pasado por el Barça procedente del Copenhague por 2,5 millones de euros (2,89 millones de dólares), se lesionó en el entrenamiento del lunes y podría estar de baja al menos seis o siete meses, según la prensa española.

Con poco tiempo de juego la pasada temporada como sustituto del prodigio Lamine Yamal, Bardghji estaba cerca salir del Barcelona, especialmente debido a la llegada del extremo inglés Anthony Gordon y del alemán Karim Adeyemi.