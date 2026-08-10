El Barcelona cede una de sus figuras al Liverpool

Ronald Araujo, del Barcelona, tomó el micrófono tras la victoria ante el Real Madrid que les dio el título de La Liga Española la temporada pasada.

Barcelona, España. El defensa uruguayo Ronald Araujo jugará la próxima temporada en el Liverpool, tras el acuerdo de préstamo al que llegaron el FC Barcelona y el club inglés este lunes.

El Barça no precisó los parámetros de la operación. Según la prensa española, los Reds se harán cargo del salario del jugador y contarán con una opción de compra de 55 millones de euros (63,5 millones de dólares).

“El FC Barcelona y el Liverpool FC han acordado la cesión de Ronald Araujo hasta el 30 de junio de 2027. ¡Mucha suerte, Ronald!”, escribió el club blaugrana en un comunicado.

Araujo, con contrato hasta 2031 tras haber renovado con el equipo catalán en enero de 2025, tratará de buscar en Inglaterra los minutos que le han faltado en España.

El internacional uruguayo perdió protagonismo en las formaciones de Hansi Flick, en las que el joven español Pau Cubarsí se convirtió en el principal eje de la defensa.

En la última temporada, Araujo, de 27 años, jugó en 35 partidos contando todas las competiciones.

En el curso estuvo lastrado por un agotamiento mental, que le llevó a retirarse unas semanas a finales de 2025 con el apoyo del Barça.

El central charrúa regresó en enero de 2026, pero sigue teniendo por delante a defensas como Eric García o Gerard Martín.

Fue convocado por Marcelo Bielsa para el Mundial de 2026, aunque no disputó ningún minuto por problemas físicos.

Araujo recala en un Liverpool que, tras la salida de Ibrahima Konaté al Real Madrid, tiene ahora solo a Virgil Van Dijk como único central en plena forma luego de las lesiones de Joe Gomez y Giovanni Leoni.

“Estoy deseoso por empezar. Estoy muy, muy contento”, declaró el uruguayo al conjunto inglés.

“Estoy emocionado por estar aquí, en este enorme club con mucha historia. Estoy emocionado por conocer a mis compañeros, por empezar a jugar y estoy muy motivado y preparado para lo que venga”, añadió.

El Liverpool, ahora a las órdenes del español Andoni Iraola, también cuenta en sus filas con el joven defensa Jeremy Jacquet.

El francés fue fichado del Rennes en julio, pero todavía está por probarse en el club inglés.