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El Barcelona cede una de sus figuras al Liverpool

Un defensa buscará en el Liverpool de la Liga Premier el protagonismo que le faltó en la Liga Española con el Barcelona

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Por AFP
Ronald Araujo, del Barcelona, tomó el micrófono tras la victoria ante el Real Madrid que les dio el título de la La Liga Española la temporada pasada.
Ronald Araujo, del Barcelona, tomó el micrófono tras la victoria ante el Real Madrid que les dio el título de La Liga Española la temporada pasada. (GONGORA/NurPhoto via AFP)







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