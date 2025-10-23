Puro Deporte

Juan Carlos Rojas de Saprissa explota contra un aficionado en redes sociales: ‘Nunca falta un...’

Un aficionado cuestionó al presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, quien pronto dejará el cargo; el jerarca le respondió con todo

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Juan Carlos Rojas, aquí en una conferencia de prensa con Saprissa, anunció que dejará la presidencia del equipo morado en diciembre próximo. (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juan Carlos RojasSaprissaX
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.