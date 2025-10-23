Juan Carlos Rojas de Saprissa explota contra un aficionado en redes sociales: ‘Nunca falta un...’

Juan Carlos Rojas, aquí en una conferencia de prensa con Saprissa, anunció que dejará la presidencia del equipo morado en diciembre próximo.

La salida de Juan Carlos Rojas como presidente de Saprissa está dejando múltiples reacciones dentro y fuera del cuadro morado.

Rojas vendió sus acciones de Horizonte Morado y anunció en diciembre dejará de ser el jerarca del club luego de 14 años de gestión.

En redes sociales, muchos aficionados le agradecieron su trabajo, que llenó al equipo de títulos, pues fue en la administración de Rojas que los morados se consolidaron como el club más ganador del país, con 9 cetros de ventaja ante Herediano y 10 por encima de Alajuelense.

Sin embargo, en las redes hay de todo y algunos aprovecharon para criticar al jerarca tibaseño, que suele ser muy comedido en sus respuestas e intervenciones públicas.

Sin embargo, este jueves 23 de octubre Juan Carlos Rojas salió al cruce de un usuario de X (antes Twitter) que respondió a un posteo de TDMás, en el cual el dirigente decía “Dejé alma, vida y corazón por este club”.

El cibernauta solo está identificado con la combinación de letras y números Mvc0519, y su fotografía de perfil es un escudo de Alajuelense.

Esta persona respondió ante la frase de Rojas: “Dejé alma, vida y corazón y la plata me traje”, acomañado por un emoji de risa.

Aquí es donde el todavía presidente morado perdió la calma y explotó con todo en su respuesta: “Nunca falta un estúpido hablando desde la absoluta ignorancia. Se le fue decir que también dejé 10 títulos de diferencia”.

En una posterior respuesta y ya más tranquilo, Rojas aclaró qué pasará con su usuario de X, el altavoz que ha utilizado durante años para celebrar triunfos y explicar bajonazos de Saprissa.

“Sin duda me lo voy a dejar. Más bien ahora podré empezar a escribir más abiertamente sin preocuparme por meter al club en una controversia, lo cual traté de evitar en la medida de lo posible. Morado hasta la muerte”, afirmó Rojas.