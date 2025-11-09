Josué Quesada se burla de Selección de Centroamérica: ‘No va al Mundial ni aunque le regalen el boleto, se le pierde’

Josué Quesada es reconocido por sus críticas directas. El periodista aparece en espacios de TD Más y en sus redes sociales.

Las eliminatorias mundialistas están en plena recta final y el periodista Josué Quesada aprovechó para burlarse de una Selección de Centroamérica que nunca ha podido clasificarse.

El polémico comunicador compartía con sus compañeros del programa Estadio TDMás, junto a Gustavo López, Andrés González y Juan Carlos Solano.

LEA MÁS: Reconocido periodista de Teletica se le va encima a Miguel ‘Piojo’ Herrera y cuestiona su puesto como DT de Costa Rica

El grupo hablaba sobre el Mundial-Sub 17 que se disputa en Qatar, donde por primera vez la FIFA amplió la participación a 48 selecciones. Concacaf cuenta con ocho cupos, entre ellos una nutrida representación de Centroamérica: Costa Rica, Panamá, El Salvador y Honduras.

Ahí es donde Quesada empezó a pasar lista. “Está toda la Concacaf”. Otro de los panelistas hizo la observación de que falta Guatemala. Y entonces Josué hizo de las suyas: “Guatemala no va ni aunque le regalen el boleto. Se le pierde”.

López se apuntó a la mofa: “Se le pierden los pasaportes”. En medio de las risas, de inmediato hicieron el cruce al Mundial Mayor, donde los chapines están ubicados en el grupo A. Marchan en tercer lugar, a solo un punto de los líderes Surinam y Panamá. Es decir, dependen de sí mismos para acudir a la primera Copa del Mundo de su historia.

LEA MÁS: Vea la atajada de Keylor Navas que mantiene con vida a Pumas en la Liga MX

“(Guatemala) Tienen todo para ir al Mundial, dos partidos en casa, ya vendieron las entradas. Y no van a ir”, remató Josué.

Luego matizaron un poco, al ver que se les iba la mano contra los chapines. “Yo quiero que vayan”, aclaró Quesada. Pero después volvió a sacar la plancheta: “Para que dejen afuera a Panamá”.