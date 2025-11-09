Puro Deporte

Josué Quesada se burla de Selección de Centroamérica: ‘No va al Mundial ni aunque le regalen el boleto, se le pierde’

El periodista Josué Quesada ironizó sobre las posibilidades de una Selección de Centroamérica de ir al Mundial

Por Esteban Valverde
Josué Quesada es reconocido por sus críticas directas, por ser seguidor de Saprissa y cuestionar con dureza lo que hacen otros clubes, como Alajuelense. El periodista tiene un espacio en TD Más y también en sus redes sociales.
Josué Quesada es reconocido por sus críticas directas. El periodista aparece en espacios de TD Más y en sus redes sociales. (Cortesía Josué Quesada)







