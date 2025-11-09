Vea la atajada de Keylor Navas en el complicado partido de Pumas

Keylor Navas fue clave en la primera parte del juego entre Cruz Azul y Pumas.

El arquero tico logró una parada clave para evitar que el rival tomara más ventaja ante los Felinos y así mantener la esperanza de remontar para clasificar a la siguiente fase de la Liga MX.

Cuando está a punto de terminar el primer tiempo, Cruz Azul va ganando 2-1, lo cual deja fuera de la siguiente fase a Pumas.

Esta fue la atajada: