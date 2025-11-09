Vea la atajada de Keylor Navas en el complicado partido de Pumas

Keylor Navas fue clave en la primera parte del juego entre Cruz Azul y Pumas.
El arquero tico logró una parada clave para evitar que el rival tomara más ventaja ante los Felinos y así mantener la esperanza de remontar para clasificar a la siguiente fase de la Liga MX.
Cuando está a punto de terminar el primer tiempo, Cruz Azul va ganando 2-1, lo cual deja fuera de la siguiente fase a Pumas.
Esta fue la atajada:
Ángel Jeremy Márquez (Cruz Azul) y su tiro a gol atajado por Keylor Navas (Pumas UNAM); narración de @AgomezlunaM para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/OflkAREuH9— lilboimx (@lilboimx) November 9, 2025