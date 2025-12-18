Joseph Joseph se sincera antes de la final entre Alajuelense y Saprissa

Liga Deportiva Alajuelense apela a la unión y al trabajo del semestre para el inicio de la final contra Saprissa.

El presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, comanda la comitiva de directivos que acompañan al equipo en manudo el primer partido de la final de segunda ronda del Torneo de Apertura 2025 contra el Deportivo Saprissa.

Al llegar al reducto tibaseño, el jerarca rojinegro atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión y lo primero que dijo es que tienen mucha confianza en el trabajo de Óscar Ramírez, pero que deben esforzarse de la misma manera que lo han hecho durante todo este semestre.

“Es una final y tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo”, expresó Joseph Joseph en Teletica Radio y Columbia.

Al jerarca liguista le recordaron que el club viene de varios intentos fallidos por obtener el título nacional, pero el presidente de Alajuelense respondió: “No estamos pensando en lo que pasó, confiamos en los muchachos, en su preparación, en su capacidad, en el cuerpo técnico y venimos a apoyarlos”.

Joseph Joseph tiene muy claro cuál es el principal reto de Liga Deportiva Alajuelense en este semestre. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

Joseph Joseph también apuntó que respetan mucho al rival, y que es fútbol, pero insistió en que “hay mucha confianza en el trabajo de Óscar y en el cuerpo técnico”.

La Liga pretende coronarse campeón esta vez y, de hacerlo, sería el primer título nacional de los manudos bajo su presidencia. Y no oculta que eso lo entusiasma.

“Me da mucha ilusión, no se lo niego, para eso armamos la planilla que armamos y por supuesto que hay mucha ilusión de poder lograrlo”, concluyó Joseph Joseph.

