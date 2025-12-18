Javier Delgado da noticia importante apenas Alajuelense llegó a la ‘Cueva’

Óscar Ramírez y Javier Delgado fueron los primeros integrantes de Liga Deportiva Alajuelense que ingresaron al Estadio Ricardo Saprissa, para el partido de ida de la final de segunda ronda del Apertura 2025.

Liga Deportiva Alajuelense llegó al Estadio Ricardo Saprissa a las 6:25 p. m. y mientras los jugadores salieron a caminar por la gramilla donde disputarán el primer clásico de la final de segunda ronda contra Saprissa, Javier Delgado atendió en zona mixta a los medios de comunicación con derechos de transmisión.

El hombre que maneja la parte operativa del Centro de Alto Rendimiento (CAR) siempre acompaña al equipo y contó lo que conversó junto al gerente deportivo, Carlos Vela, mientras ambos veían la última práctica de Liga.

Sus palabras llevaban implícita una noticia sobre el equipo de Óscar “Macho” Ramírez. Existía cierta preocupación después del partido del sábado anterior, cuando Joel Campbell salió de cambio por un resentimiento.

“Siempre que esté todo disponible el equipo es importante, reflexionaba con Carlos Vela que es tan difícil que un equipo llegue completo a una final y hoy no tenemos ningún lesionado, eso es un punto importante que tenemos para este partido”, comentó Javier Delgado en Columbia, dando a conocer una noticia importante para los manudos.

Sobre quién atajará esta noche, debido a que Washington Ortega ya está recuperado, el “Sheriff” apuntó que eso es una decisión exclusiva del cuerpo técnico.

“Sabemos lo bien que lo ha hecho Bayron Mora y eso es una alegría grande, pudo haber zozobra, pero la decisión queda en el cuerpo técnico”, citó.

En cuanto a este primer pulso de la final, Javier Delgado dijo: “Esperamos que sea un gran partido para nuestra institución y entendiendo que venimos con la convicción de sacar el resultado. La experiencia me dice que el primer partido condiciona mucho una serie así”, destacó.

Añadió que Alajuelense tiene que hacer un juego “muy inteligente”, con un equilibrio para atacar y defenderse y entender los tiempos del partido.

“Hay que estar atentos y el juego no empieza cuando pita el árbitro, sino desde antes, con la planificación”, destacó.

