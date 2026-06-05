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Joseph Joseph se refiere a Alejandro Bran y Kenneth Vargas: ‘Hemos tomado las decisiones correctas’

El presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, habló por primera vez sobre Alejandro Bran y Kenneth Vargas

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Por Fanny Tayver Marín
Joseph Joseph afirma que en Liga Deportiva Alajuelense no hay tolerancia con la indisciplina.
Joseph Joseph afirma que en Liga Deportiva Alajuelense no hay tolerancia con la indisciplina. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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