Joseph Joseph se refiere a Alejandro Bran y Kenneth Vargas: ‘Hemos tomado las decisiones correctas’

Joseph Joseph afirma que en Liga Deportiva Alajuelense no hay tolerancia con la indisciplina.

Tras la separación de Alejandro Bran y Kenneth Vargas por reincidencia en indisciplina, una de las voces que faltaba por escuchar en Liga Deportiva Alajuelense era la del presidente del club, Joseph Joseph.

No lo había hecho porque no fue hasta este viernes cuando el jerarca rojinegro se sentó a responder varias consultas de la prensa, tras una actividad con la presidenta de la República Laura Fernández en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

“Son situaciones que no podemos aceptar en deportistas de alto nivel como lo son ellos y, bueno, creo que hemos tomado las medidas. Creo que hemos actuado bien como Junta Directiva, se ha seguido el debido proceso ante estos casos.

”No es algo que uno quiere que suceda, no es algo jamás que uno va a apoyar ni alcahuetear, ni nada por el estilo y creo que hemos tomado las decisiones correctas en esos temas”, afirmó Joseph Joseph.

Las reglas del juego están dadas, pero en la Liga también se ocupan en atacar la indisciplina de forma preventiva, porque si bien es cierto, todo gira en torno al primer equipo, la población del Centro de Alto Rendimiento es muy joven, en proceso de formación.

Inclusive, Joseph Joseph indicó que durante el recorrido por las instalaciones que se hizo este viernes, cuando fueron al colegio había cachorros en clases y ahí enfatizaron que la educación no solo es académica.

“También es de valores. Hay un curso que se llama Ética y Valores y hay clases extracurriculares donde se tratan ese tipo de temas. Creo que con educación, más educación y más educación vamos a evitar este tipo de cosas. Y actuando ejemplarmente también con casos así, pues es una manera de enseñar y de educar”, argumentó el presidente de la Liga.

Además, indicó que no se trata de hacerle daño tampoco a las personas que se equivocan, pero como cada quien es resposable de sus actos, “a veces hay que tomar estas decisiones”.

Recordó que en las aulas del CAR, Alajuelense le da educación a más de 80 muchachos, alimentación, vivienda, canchas para entrenar, técnicos, gimnasio, psicólogos, nutricionistas y más como parte del desarrollo integral mientras persiguen ese sueño de ser futbolistas.

“Consideramos que es un proyecto modelo para el país y para la región y, bueno, ojalá se pueda replicar en otras instituciones y en otras partes del país”, destacó Joseph Joseph.

Alajuelense promueve que desde liga menor hasta el primer equipo masculino y femenino, la disciplina resulta innegociable. Aparte de ir en busca de los objetivos deportivos luego de un mal semestre, la Liga también pretende pretende acabar con los escándalos y los problemas.

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