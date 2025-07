Joseph Joseph responde lo que muchos se preguntan sobre Joel Campbell y Alajuelense

Joel Campbell fue parte de la gira a México que efectuó Liga Deportiva Alajuelense. Incluso, en el caliente fogueo contra Tlaxcala que tuvo poco de amistoso, hubo un momento en el que el 12 de la Liga portó la cinta de capitán, un detalle no menor, que sin duda dice más que 1.000 palabras.

Unas horas antes de que eso ocurriera, el presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, conversó con La Nación en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela. Y respondió varias consultas sobre Joel Campbell.

Dicha charla se dio después de que el jerarca manudo y otros directivos del club, como Raúl Pinto, León Weinstok y Tomás Guardia fueron parte del convivio anual de exjugadores que se volvió una tradición en la Liga, y que en esta ocasión, contó con la presencia de más de 100 figuras que en algún momento sudaron la camisa rojinegra.

“¿Por qué se habla tanto de él? No sé, siento que es más que todo un tema del que se habla afuera de la institución, no somos nosotros los que generamos esa bulla. Lo que le puedo decir es que sé que el cuerpo técnico cuenta con él y tuvieron una conversación muy sincera“, manifestó Joseph Joseph sobre Joel Campbell.

Joseph Joseph responde a 'La Nación' una pregunta sobre Joel Campbell

También expresó que el jugador está trabajando bien y que el cuerpo técnico encabezado por Óscar Ramírez hoy está satisfecho con lo que ha visto del jugador.

“De parte nuestra todo el apoyo para que las cosas le salgan de la mejor manera, a él, y al resto de jugadores de la planilla”, indicó.

Joseph Joseph confía en que Joel Campbell mostrará su mejor versión en este semestre con Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

La Nación también le consultó al presidente rojinegro si particularmente él sigue confiando en el jugador más mediático del club. Para responder, no lo pensó dos veces.

“Claro, por supuesto, yo siempre voy a estar apoyando lo que quiera el cuerpo técnico. Y en este caso, el cuerpo técnico habló con él, cuentan con él, le tienen confianza y de parte mía van a tener el apoyo”, manifestó.

Sobre el caso de Joel Campbell y Alajuelense siguen varias dudas en el aire: ¿Es cierto que en algún momento se le planteó un finiquito? ¿Y de todo lo que se ha dicho fuera de la Liga sobre él, qué ha habido de cierto?

“Ha habido cosas muy notorias y no se las voy a negar, en algún momento pues no era 100% seguro la continuidad de él; pero después de una conversación que tuvo con el cuerpo técnico se asinceraron ambas partes, llegaron a un acuerdo.

”Ha estado trabajando muy bien, y como le dije, el cuerpo técnico cuenta con él y de parte de la directiva apoyamos esa buena comunión que hay entre Joel y el cuerpo técnico”, respondió Joseph Joseph.

Joseph Joseph conversa con Lanzo Luconi y con Gerardo "Lalo" Chavarría en el convivio anual con exjugadores de Liga Deportiva Alajuelense, que se realizó en el CAR. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Han pasado dos años desde que Joel Campbell arribó a Alajuelense, desatando todo un polvorín. Y al mundialista de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 aún le resta un año de contrato con la Liga.

Joseph Joseph sobre Joel Campbell: ‘No dudamos de su calidad’

Al preguntarle a Joseph Joseph qué espera ahora de Joel, indicó que realmente a él le gustaría hablar de toda la planilla, pero que al ser una consulta individualizada, mencionó que al igual que lo quiere todos en Alajuelense, él pretende ver la mejor versión de Campbell.

“Este es un año importante para el club y también para él, así que no dudamos de su capacidad, no dudamos de su calidad, no dudamos de su talento, y si a eso se le une un esfuerzo de parte de él, estoy seguro de que tendremos una muy buena versión de él”, concluyó Joseph Joseph.

En el inicio de la segunda parte del fogueo entre Tlaxcala y Liga Deportiva Alajuelense, Joel Campbell portó durante varios minutos la cinta de capitán del cuadro rojinegro. (Captura de pantalla FB Coyotes de Tlaxcala/Fotografía)

