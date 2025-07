Carlos Vela habla de Joel Campbell como nadie nunca lo había hecho en Alajuelense

De Joel Campbell se habla hoy, y mañana también, pero desde México, Carlos Vela lo hizo de una manera diferente, como nunca antes nadie se había pronunciado sobre él en Liga Deportiva Alajuelense.

“Evidentemente el rendimiento de Joel fue malo, él es el primero en saberlo, sabe que su rendimiento no es el que todo mundo espera y el que su carrera respaldaría”, afirmó Carlos Vela desde México, a través de una videollamada, en el programa 120 Minutos de Monumental.

Según el gerente deportivo de la Liga, Joel Campbell hoy se ve comprometido, está entrenando bien, con buenas participaciones y que el propósito conjunto entre el jugador y el club es obtener su mejor versión.

“Él está trabajando en eso, nadie tiene garantizada la titularidad, nadie tiene garantizados minutos, pero ojalá que podamos ver la mejor versión de Joel y que pueda respaldar lo que él ha sido en su pasado”, apuntó Carlos Vela.

También dijo que desde antes de que él llegara a la Liga se decían muchas cosas, y que al asumir la gerencia deportiva de Alajuelense, una de las principales preguntas que le hacían era: ¿Qué va a pasar con Joel?

“Siempre dije lo mismo, creo que era importante hablar, también escuchar a Óscar Ramírez, qué pensaba él. La realidad es que Óscar conoce a Joel de mucho tiempo atrás, yo también y es un tema de diálogos maduros.

A Joel Campbell le resta un año de contrato con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

”Joel es el primero y él lo sabe que su rendimiento no ha sido el esperado. Él está comprometido, él pidió quedarse, él pide una oportunidad más de respaldar y conseguir los objetivos", aseguró el mexicano.

Reveló que ante esa situación, Óscar Ramírez le dijo que iban a ponerse a trabajar, a sacar su mejor versión y que el tiempo sea el que se encargue para ver qué sucede.

“Hoy estamos en ese momento, en esas situaciones y Joel está trabajando bien. Hoy, creo que es un jugador importante, tiene jerarquía, tiene pasado, ha jugado en las mejores canchas del mundo y yo considero que si Joel está en su mejor versión, sin duda va a ayudar”, afirmó Carlos Vela.

¿Acercamiento de Joel Campbell con Saprissa?

El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, sostuvo una conversación con el periodista Josué Quesada durante la noche del miércoles 9 de julio, en el programa Estadio TD+ y dejó entrever que Joel Campbell sostuvo algún tipo de comunicación o de acercamiento con los morados, o por lo menos eso dio a interpretar, en este último mercado, pero que hay “puentes quemados” y cosas en las que “ya no hay vuelta atrás”.

Juan Carlos Rojas destacó que con Joel

Ante eso, Carlos Vela indicó desde México: “No vi la entrevista, no sé el contexto como se haya dicho, nuestros diálogos con Joel han sido frontales, sentados en una mesa en sí, dialogando tanto lo bueno, como lo malo, las exigencias y los compromisos que tenemos por delante”.

Carlos Vela asegura que Joel Campbell nunca ha manifestado en Liga Deportiva Alajuelense que tiene el deseo de irse. (Rafael Pacheco Granados/R Pacheco)

También exteriorizó que sinceramente desconoce a qué se refería Juan Carlos Rojas, pero que lo que sí tiene claro es que Joel es un jugador que por la trayectoria y la jerarquía que tiene, “sin duda va a despertar intereses de otros clubes”.

“Hoy está con nosotros, tiene contrato y a nosotros francamente no nos llegó ninguna información al respecto”, recalcó el mexicano.

A la vez, recalcó que desde Liga Deportiva Alajuelense, lo que él puede decir es que “la realidad es que Joel nunca nos planteó su deseo de salir”.

“Desde que yo llegué, el deseo y lo que Joel expresó era su compromiso con el club, con nosotros, con la búsqueda de los objetivos y su compromiso personal por tener su mejor versión. Joel es uno más del equipo y creo que se ha hablado mucho. Eso sin duda refleja el jugador mediático que es y la importancia que puede llegar a tener”, opinó.

Carlos Vela insistió en que el compromiso de todos es recuperar la mejor versión del futbolista, y que compita por el puesto, porque no tiene garantizados minutos.

“Eso se habló también y ojalá que podamos tener la mejor versión como equipo, que hoy lo que estamos buscando es que el equipo tenga la oportunidad de conseguir todos los objetivos planteados”, apuntó.

Al echar el casete atrás, señaló que Joel se presentó el primer día de la pretemporada y que había algunos temas pendientes.

“Evidentemente, el rendimiento no es el esperado, evidentemente no había tenido la participación que se hubiese esperado y con la ilusión con la que se contrató.

”Era un tema a dialogar a ver cómo se siente el club, cómo se siente el entrenador, cómo se siente él, estos son los objetivos y esto es lo que estamos pensando y si estamos todos en sintonía, vamos a mirar para adelante", relató Carlos Vela.

Carlos Vela es el nuevo gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

Así que insistió en que hoy el compromiso es entrenar fuerte, tratar de recuperar su mejor versión y que el tiempo lo defina todo.

Cuando le consultaron si conversarán con Joel luego de lo dicho por Juan Carlos Rojas en TDMás, pareciera que no lo cree necesario y reiteró que no vio la entrevista.

Así que no sabe el contexto de esas palabras del jerarca morado y cómo expresó lo que pudo haber dicho. Tampoco sabe si es que ocurrió eso, si fue Joel, sus allegados, un representante o intermediarios.

“La realidad es que no sabemos qué fue lo que pasó. Lo que sí sabemos son las conversaciones directas que hemos tenido con él. Joel tiene una trayectoria que lo respalda, también conoce a Óscar de tiempo atrás, me conoce a mí de tiempo atrás y la oportunidad para expresar su salida no solo la tiene él, la tiene cualquier jugador.

”O sea, el jugador que no esté comprometido, que no sueñe con conseguir los objetivos, tiene las puertas abiertas, pero hablo en general y sobre cualquier jugador. Aquí en la Liga solo puede estar el jugador comprometido con los objetivos y hoy te puedo decir que todos los que estamos en el plantel y todos los que estamos en México así lo han expresado", concluyó Carlos Vela.

