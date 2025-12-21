La broma de Joseph Joseph a los jugadores de Alajuelense tras ganar la 31: ‘No vayan a la Cali’

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los aficionados lograron su deseada corona 31 de la mano del presidente Joseph Joseph.

El presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, no pudo ocultar su felicidad tras conquistar su primer título nacional con el club de sus amores, luego de haber caído en finales anteriores y sufrido grandes decepciones.

La contundente victoria de 3-1 ante su archirrival, el Deportivo Saprissa, en el estadio Alejandro Morera Soto, no pudo ser mejor escenario para un dirigente que sufrió para llevar a la Liga a quebrar su mala racha.

El jerarca manudo saludó a jugadores, miembros del cuerpo técnico y dirigentes, quienes a su vez resaltaron el gran trabajo del mandamás erizo, que ha guiado la barca rojinegra contra viento y marea.

“La verdad estoy súper feliz. Es indescriptible. Estoy agradecido con todos: el cuerpo técnico, los jugadores y la afición. Hoy nos unimos todos y logramos lo que tanto queríamos. Gracias a todos”, comentó Joseph, rodeado de camisetas rojinegras, en una primera parte del festejo.

Más adelante, tras haber recibido el trofeo que los acredita como campeones, Joseph se permitió bromear con los jugadores por un episodio que en su momento causó mucha polémica.

“No vayan a la Cali”, solicitó a los futbolistas.

De esta forma, el jerarca recordó ese episodio en que cuatro jugadores se fueron de fiesta antes de un viaje a Honduras por la Copa Centroamericana. El equipo respondió con un jalón de orejas, en un semestre en el que Alajuelense lo ganó todo: Recopa, tricampeonato de Copa Centroamericana de Concacaf y el Torneo de Apertura 2025.

El dirigente manudo tampoco ocultó la frustración vivida en el pasado y los tragos amargos que debió superar antes de alcanzar el ansiado título número 31.

“Siempre llegábamos a las finales, pero algo pasaba. Hoy todo quedó en el pasado. Estamos superfelices y agradecidos”, añadió Joseph.

Para el presidente erizo, hubo aspectos que marcaron la diferencia en la labor de Óscar Machillo Ramírez al frente de Alajuelense y que finalmente dieron réditos con la obtención del cetro.

“Logramos la meta de ser campeones con trabajo, buenos resultados y un fútbol vistoso. La gente puede confiar cada vez más en el trabajo que venimos realizando desde hace bastante tiempo y que al final tiene su recompensa”, señaló.

En cuanto a la permanencia del Machillo Ramírez al frente de la Liga, el jerarca no dudó en afirmar que: “Independientemente de si quedábamos campeones o no, Óscar iba a seguir al frente del primer equipo”.

Sobre el próximo semestre, en el que Alajuelense enfrentará la Liga de Campeones de la Concacaf en los octavos de final, Joseph manifestó que “tenemos por delante un semestre importantísimo. Esto es seguir, seguir mejorando día con día”, declaró un Joseph Joseph, muy emocionado.