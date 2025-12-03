Joseph Joseph cuenta cómo se toman las decisiones en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Días después de que la Selección de Costa Rica quedó fuera del Mundial de Norteamérica 2026, el presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, quien integra el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, aseguró que ese desenlace “fue muy lamentable”.

También contó cómo se toman las decisiones en la cúpula de la Fedefútbol; afirmó que no está de acuerdo en muchas de las cosas que se han dicho hasta ahora, y defendió a Osael Maroto.

— ¿Qué puede decir de lo que fue quedar fuera del Mundial?

— Con respecto al resultado es muy lamentable. Es sin duda alguna un momento triste para el fútbol de Costa Rica. Sin embargo, creo que también hay que aprovechar un momento así para hacer cambios importantes en beneficio del desarrollo del fútbol en Costa Rica y en beneficio del desarrollo de los futbolistas costarricenses. Así que creo que hay que tratar de ver la parte positiva.

— En los últimos días se han dicho muchas cosas y existen dudas sobre si las decisiones se toman en consenso o no en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, y si Osael Maroto actúa de forma presidencialista. ¿Cómo se toman las decisiones?

— Le puedo decir que Osael es una persona muy abierta, que escucha a todo el mundo. Es una persona muy accesible y yo no comparto eso que se dice de que decide solo junto con una o dos personas más. No lo veo así.

”Ha sido siempre una persona muy abierta a escuchar la opinión de todos. Entiendo que es un momento difícil para el fútbol de Costa Rica. Sin embargo, creo que también hay cosas que se pueden rescatar. Cambios que se han dado en la Federación y yo tengo un gran concepto de él como persona y como dirigente”.

— ¿Cuáles son esos avances positivos que usted ve en la Federación?

— La transparencia es algo muy positivo bajo la gestión de Osael. También hay una intención real de cambiar para bien; hay una intención de que el resultado sea producto de lo que sucede en la cancha y que factores extracancha no interfieran en el resultado.

”Rescato lo que se ha hecho con el arbitraje en esta nueva era, desde la llegada de Horacio Elizondo y ahora con don Enrique Osses. Si bien es cierto, como todo en la vida, siempre habrá cosas que mejorar, pero creo que ha habido una notable mejoría.

”Están empezando las capacitaciones para darles las licencias a los entrenadores, que son una exigencia de Concacaf. Las licencias C, B, A y Pro. Eso es algo que sin duda va a beneficiar al fútbol de Costa Rica en unos años.

”Y la creación de diferentes áreas, en el área deportiva, que antes no existían en la Federación. Creo que hay cosas que rescatar bajo la gestión de Osael”.

— ¿Cree que faltó voluntad política para traer el VAR desde antes?

— No sé si es que faltaba voluntad. No podría decirle por qué no se hizo antes. Pero sí es algo a resaltar el hecho de traer el VAR, porque la tecnología está para ayudarnos a los seres humanos. La tecnología cada vez se usa más en muchos deportes y en muchas actividades fuera del deporte.

”Es una herramienta que viene a ayudar y que viene a mejorar. Creo que es algo que es digno de resaltar. Es un gran esfuerzo, es un costo grande, pero ha existido la voluntad para implementarlo.

”Y por supuesto, los conocimientos de muchos profesionales, como don Enrique Osses, y en su momento, don Horacio Elizondo, ya que implementar este tipo de cosas requiere mucho conocimiento”.

— ¿Qué ha pasado después de la salida de Miguel Herrera? ¿Qué han hablado de eso?

— La verdad es que no se ha hablado de nombres del nuevo técnico. Ahora lo que está en análisis es el director deportivo y hasta este momento no se ha hablado de ningún nombre de técnicos. A nivel de Comité Ejecutivo, no se ha discutido ningún nombre.

— Algunos medios internacionales lanzan nombres de entrenadores. ¿Qué hay de cierto?

— Sí, he visto algunos nombres en algunas páginas de redes sociales, pero lo único que le puedo decir es que, a estas alturas, por lo menos a nivel del Comité Ejecutivo no se ha hablado de ningún nombre.

— Cuando no se logra un objetivo como no ir al Mundial, eso genera críticas. ¿Siente que las críticas han subido de tono?

— Eso no está bajo control mío, ni bajo el control de nadie en el Comité Ejecutivo. Yo de mi parte creo que aquí la única solución es arrollarse las mangas y seguir trabajando. La gente tiene su derecho de hacer las críticas que considere y nosotros a enfocarnos en trabajar y mejorar las cosas para el fútbol de Costa Rica.

