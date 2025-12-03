Puro Deporte

Joseph Joseph cuenta cómo se toman las decisiones en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol

Joseph Joseph también responde qué ha pasado luego de la salida de Miguel ‘Piojo’ Herrera, en vista de que a nivel internacional han sonado nombres

Por Fanny Tayver Marín
El Comité Ejecutivo de la Fedefútbol sesionó en Puntarenas por invitación de Silvia Bolaños y Joseph Joseph atendió a los medios de comunicación tras observar los avances del Centro de Alto Rendimiento del Puerto.
Joseph Joseph defiende la gestión de Osael Maroto al frente de la Federación Costarricense de Fútbol. (Prensa Fedefútbol)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

