Joseph Joseph al salir de audiencia con el TAS: ‘Nuestros abogados hicieron un muy buen trabajo’

En Liga Deportiva Alajuelense están convencidos de que hicieron lo que debían, al defender lo que consideran su derecho de ir al Mundial de Clubes 2025. Ahora, los rojinegros quedan a la espera de la resolución que emita el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en los próximos días.

Después de una audiencia que superó por minutos las cinco horas, el presidente del club, Joseph Joseph, emitió sus primeras impresiones a algunos medios de comunicación que esperaban en las afueras de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

Fue allí donde se celebró la audiencia con el TAS, luego de la demanda que interpuso Alajuelense en contra de la FIFA, León y Pachuca por el Mundial de Clubes.

Después de que la FIFA publicó el reglamento del Mundial de Clubes en noviembre pasado, Alajuelense comenzó con sus reclamos, haciéndole ver que estaba irrespetando su propia normativa para esa competición, que prohíbe la multipropiedad entre los participantes, pero ahí tenía a León y Pachuca, con claros nexos a través de Grupo Pachuca.

La FIFA ignoró una y otra vez a la Liga, que junto a las denuncias de multipropiedad, reclamaba lo que considera su derecho de ir al Mundial de Clubes en lugar del equipo que no pueda hacerlo por infringir el reglamento.

La posición de Alajuelense es que al analizar los lineamientos, como no podría ir otro club mexicano ni otro estadounidense, habría que echar mano del ranquin de FIFA para el Mundial de Clubes, un escalafón en el que en Concacaf, la Liga es el primer equipo no mexicano y no estadounidense que aparece en lista, en ese rango comprendido entre 2021 y 2024.

"Creo que nuestros abogados hicieron un muy buen trabajo. Fueron muy claros, muy contundentes y de parte mía muy satisfecho por el trabajo que hicieron", afirmó Joseph Joseph en declaraciones recopiladas en la capital española por el generador de contenido Esteban Piolo Amador.

- ¿Hay optimismo después de esta audiencia?

- Pues esperamos que sí, correcto.

- Al final, esta situación con todo lo que ha ocurrido desde noviembre que fue la primera vez que llama la atención o alza la mano la Liga, ¿cómo se ha manejado la FIFA? ¿Cómo los deja a ustedes en ese caso? ¿Decepcionados?

- Bueno, de hecho estamos acá precisamente por eso, por la poca respuesta. Y bueno, ese es uno de los motivos por los cuales debimos acudir al TAS y hoy estamos aquí.

- ¿Cuándo se espera una resolución de parte del TAS?

- No, eso no sé. Eso prefiero que se lo pregunten a León Weinstok.

- ¿Tuvieron en cuenta el caso de hace unos años entre Chile y Ecuador?

- Bueno, no. No recuerdo que se haya mencionado eso hoy.

- ¿Ha habido algún acercamiento de la FIFA antes o después de que se haya presentado la queja al TAS?

No, no, no, ninguna.

