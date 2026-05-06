José Saturnino Cardozo ya tomó una decisión trascendental sobre su futuro

Mientras que José Saturnino Cardozo brindaba su conferencia de prensa de rigor previo al partido definitivo de la semifinal entre Saprissa y Liberia (la serie está 1-1) que será el próximo domingo, su representante, Luis García, detonó una verdadera “bomba” al hablar en otros micrófonos.

Muchos se quedaron solo con los gritos y las fuertes acusaciones entre periodistas de Teletica Radio y Luis García, quien es el representante del técnico paraguayo.

Pero fue ahí mismo donde el agente mexicano dio a conocer algo que hasta hoy se desconocía por completo.

Y que deja entrever que el propio José Saturnino Cardozo ya tiene una noción clara del paso que dará para su carrera profesional después de este Torneo de Clausura 2026.

En plena discusión al aire con los periodistas de Teletica Radio, Luis García cuestionó los comentarios sobre cómo alguien va a contratar a un entrenador que se va a ir “25 días a la Copa del Mundo”, porque afirmó que eso en realidad no va a pasar.

“El profe descartó dos ofertas de televisión en México y Estados Unidos, con tal de seguir dirigiendo, ya sea en Liberia, en México, en Guatemala, en Costa Rica, en la Liga, en Saprissa, en Herediano... El profe descartó irse a la Copa del Mundo”, afirmó el representante de José Saturnino Cardozo.

Explotó el agente de José Saturnino Cardozo ¡Dice que es mentira que ya hay oferta de Alajuelense por él! pic.twitter.com/uFOMcKWoCj — TD Más (@tdmascrc) May 6, 2026

Ante la posibilidad de que Alajuelense esté contemplando al paraguayo para tomar el banquillo rojinegro luego de que Óscar Ramírez decidió no continuar, muchos aficionados tenían esa gran duda, que la expresaban en redes sociales.

Porque no se les hacía lógico que el equipo empiece pretemporada sin la presencia del director técnico, en caso de que él sea el elegido y que se hubiese marchado al Mundial 2026.

A hoy, la Liga no ha dado a conocer el nombre de ningún candidato y difícilmente lo haga. Sin embargo, en Alajuelense sí reconocen que José Saturnino Cardozo ha hecho un muy buen trabajo con el Municipal Liberia.

Luis García manifestó que el entrenador pidió que lo que venga, se verá después, en el momento oportuno; porque hoy se encuentra de lleno en busca del pase a la final de segunda ronda en el fútbol nacional.

Mientras que en Alajuelense aseguran que están trabajando de lleno en la búsqueda de su nuevo cuerpo técnico, y que el entrenador que llegue, también participe de las decisiones que se tomen en cuanto a la continuidad, salida y llegada de futbolistas, porque hoy todos se encuentran en análisis.