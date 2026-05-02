Fútbol

Representante de José Saturnino Cardozo habla directo sobre el futuro del técnico

Asesor de José Saturnino Cardozo explicó la situación del DT en Liberia y si lo han llamado de Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
José Saturnino Cardozo saludó a Cristian Gamboa, exlateral del Municipal Liberia que visitó el club hace unos días.
José Saturnino Cardozo saludó a Cristian Gamboa, exlateral del Municipal Liberia que visitó el club hace unos días. (Liberia/Liberia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José Saturnino CardozoLiberiaAlajuelense
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.