Representante de José Saturnino Cardozo habla directo sobre el futuro del técnico

José Saturnino Cardozo saludó a Cristian Gamboa, exlateral del Municipal Liberia que visitó el club hace unos días.

Luis García, representante de José Saturnino Cardozo, atendió a La Nación desde México y explicó la situación del DT del Municipal Liberia, quien finaliza contrato con los guanacastecos, disputa las semifinales y ha sido vinculado con Alajuelense para la próxima campaña.

García explicó que, desde la posición del entrenador, puede confirmar que hay avances para renovar con Liberia; sin embargo, el buen trabajo que ha hecho Cardozo generó interés en Paraguay y México, aunque la prioridad la sigue teniendo Liberia.

“La verdad es que tengo ofertas en Paraguay y México, pero el profesor quiere estar en Costa Rica. Ya tenemos un acuerdo en lo económico con Liberia, pero acordamos que el tema de la renovación, hasta que se acabe el torneo, no se va a tocar. El profe está muy conforme de estar en Liberia”, puntualizó el representante.

El asesor de Cardozo indicó que constantemente mantiene conversaciones con Wílder Eusse, presidente del cuadro guanacasteco.

“No es cierto que haya un ultimátum para firmar. Don Wílder es una excelente persona; el profe y yo hemos tenido una excelente relación y sabemos qué es lo que se quiere, pero faltan pequeños detalles para terminar de arreglar”, acotó.

García añadió que, del mercado costarricense, no ha recibido ningún contacto por Cardozo y aseguró que no hay nada con Alajuelense.

“Nadie nos ha buscado. En su momento nos consultaron un par de equipos, pero no llegaron a lo que buscábamos, y Liberia sí”, señaló.

Sobre los intereses de México y Paraguay, el representante puso a Costa Rica por encima de esas opciones.

“No son ofertas tan interesantes como para cambiar Costa Rica por México. El profe está muy feliz allá. Ha hecho un buen trabajo, ha hecho su vida allá y se quiere mantener ahí”, añadió.

El futuro de José Saturnino Cardozo sigue estando en el aire, pero desde el entorno del DT paraguayo son claros: hasta el final del torneo se tendrá noticia sobre si hay renovación o un cambio de aires.