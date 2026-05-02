¿José Saturnino Cardozo a Alajuelense? Liberia ya le puso un ultimátum

El nombre del paraguayo José Saturnino Cardozo se vincula a Alajuelense. Con la salida de Óscar Ramírez como entrenador del equipo, el rumor de que el guaraní lo sustituirá en el banquillo toma mucha fuerza.

Cardozo termina contrato con Liberia al finalizar el torneo y hasta el momento no ha renovado.

“Siempre digo que todo tiene su tiempo. No hemos tenido acercamiento por parte de la directiva. Nosotros estamos apostando muy fuerte a este torneo, en poder levantar al equipo tras un arranque complicado. Hablaremos después, cuando termine el contrato”, expresó Cardozo a finales de marzo, en conferencia de prensa, luego de que su equipo derrotara como visitante 0-1 a Puntarenas.

El tiempo pasó y la dirigencia liberiana conversó con Cardozo, desea su continuidad, pero el estratega no ha dado luz verde a seguir y el club no le va a dar más largas al asunto.

Wilder Eusse, presidente del conjunto pampero, conversó con La Nación y dictó sentencia sobre la situación con José Saturnino Cardozo.

“Nosotros ya le hicimos una propuesta y todo depende de él, pero si de aquí al próximo martes Cardozo no nos da una respuesta, vamos a buscar otra opción”, dijo Wilder Eusse de forma tajante, dejando claro que, sin el paraguayo, Liberia debe seguir adelante con el proyecto.

“La otra semana lo debemos definir”, añadió Eusse, quien agregó: “Hicimos lo que debíamos hacer, le presentamos la oferta a Cardozo y la extendimos hasta donde la podíamos llevar, más allá no se puede. Así que, si el martes no tenemos respuesta, seguimos con lo nuestro y, como dije, buscamos otra opción”.

La pregunta fue de inmediato para Eusse: ¿usted sabe si Alajuelense ya contactó a Cardozo? ¿Él les ha dicho: ‘tengo opción con la Liga’?

“Cero. Él a mí no me ha dicho nada de Alajuelense, lo que conozco, y fue porque Cardozo me lo expresó, es que tiene dos ofertas en México y una en Paraguay; no me dijo los equipos, pero de la Liga no me comentó nada. Sí le puedo decir que hace un tiempo Herediano lo quería”, destacó Wilder Eusse.

José Saturnino Cardozo no ha renovado con Liberia y los rumores apuntan a que será el nuevo entrenador de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cardozo tiene año y tres meses con Liberia, donde dejó huella. Con él como técnico, el cuadro aurinegro volvió a unas semifinales 16 años después. Lo hizo en el torneo pasado y repite en el actual certamen, donde el domingo inicia las semifinales contra Saprissa.

“No competían, decían algunos. Pero trabajamos doble turno desde las 4:30 a. m. y demostramos que Liberia sí puede”, recordó el entrenador paraguayo en el certamen anterior.

Ahora, el exentrenador de Toluca, Chivas, Puebla y Querétaro, en México, parece que tiene un nuevo destino, o al menos así lo sienten en Liberia. Cardozo no ha dado una respuesta, por lo que la firma de renovación se siente lejana. Es muy probable que el timonel sepa algo que Wilder Eusse no conoce y por eso fue franco al señalar el martes como plazo para terminar el tema.

Parece que Cardozo se aleja de Liberia y los rumores lo instalan en Alajuelense, que ya lo habría contactado y será cuestión de días para dilucidar el futuro del timonel.