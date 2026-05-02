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¿José Saturnino Cardozo a Alajuelense? Liberia ya le puso un ultimátum

El entrenador paraguayo finaliza contrato y sigue sin renovar con los pamperos

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Por Milton Montenegro

El nombre del paraguayo José Saturnino Cardozo se vincula a Alajuelense. Con la salida de Óscar Ramírez como entrenador del equipo, el rumor de que el guaraní lo sustituirá en el banquillo toma mucha fuerza.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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