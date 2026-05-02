Alajuelense activa búsqueda de su nuevo entrenador: ¿Quién suena en la Liga?

Liga Deportiva Alajuelense procurará darse unos días para tomar la decisión de quién será su nuevo técnico.

Liga Deportiva Alajuelense necesitaba la decisión final de Óscar Ramírez para empezar a moverse. Los rojinegros no podían salir a buscar técnico cuando cabía la posibilidad de que el “Macho” continuara.

Ahora con plazas vacacantes de entrenador, asistentes y preparador físico, la incertidumbre se apodera del liguismo sobre lo que viene; al tiempo que para el gerente deportivo del club, Carlos Vela, se activa de inmediato la misión de encontrar al nuevo cuerpo técnico.

Después de que el 1.° de mayo la decisión final de Óscar Ramírez fue no continuar, en Alajuelense se activó el proceso de búsqueda, aunque de momento no existe un nombre definitivo para asumir las riendas de su banquillo.

Eso sí, es un hecho que durante los últimos días, mientras que el “Macho” meditaba, al mexicano Carlos Vela le llegaron varios currículos de entrenadores.

A nivel mediático y en el mundo de las redes sociales empiezan los rumores, pero a lo interno del club impera la cautela, a sabiendas de que cuentan con tiempo para tomar una decisión trascendental.

El equipo se mantendrá entrenando hasta el 7 de mayo; luego saldrá a vacaciones y la pretemporada comenzará a inicios de junio.

La Liga no tiene por qué correr, pero si por la afición fuese, tampoco habría motivo para buscar tanto cuando hay un técnico que llegó al país a destacar con su trabajo y que en Costa Rica se siente muy a gusto.

En el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense se plantearon varias consultas como una especie de examen para el liguismo. Una de ellas fue con respecto al próximo entrenador del club y pareciera que para el grueso de la feligresía rojinegra, a pesar de que la salida del “Macho” fue un golpe, muchos tienen claro quién debería ser el nuevo timonel.

Solo basta con darle un vistazo a lo que pasó en la consulta que se formuló en esa herramienta donde están suscritas más de 24.400 personas, de las cuales, contestaron 614: ¿Y ahora? ¿Quién debe ser el nuevo técnico de la Liga?

- José Saturnino Cardozo: 443 votos (72,15%).

- Cardozo no, pero otro extranjero: 73 votos (11,9%)

- Un técnico nacional: 82 votos (13,35%).

- Que vuelva Guima: 16 votos (2,6%).

Este fue el resultado de una pregunta sobre quién debe ser el nuevo técnico de la Liga, formulada en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. (Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense/Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense)

El paraguayo José Saturnino Cardozo despierta interés en la afición y en la misma prensa, al igual que a lo interno de la Liga, respaldado por su destacada gestión con el Municipal Liberia.

Lo que ha hecho hasta ahora ese hombre que es ídolo en México, al llevar a los pamperos a dos semifinales en torneos consecutivos tiene su mérito. Sin embargo, no existe una oferta puntual por parte del León.

Alajuelense conoció hace pocas horas que su banquillo quedó vacante; mientras que José Saturnino Cardozo se encuentra concentrado en su serie semifinal frente a Saprissa.

Carlos Vela presentará a la Junta Directiva una lista de candidatos como posibles técnicos de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Algunos aficionados mencionan al colombiano Jorge Luis Pinto, de 73 años; inclusive hasta vuelve el debate entre aficionados liguistas de si Jeaustin Campos puede tener opción o no, pero hoy la Liga no está pensando propiamente en el timonel del Real España de Honduras.

Mientras que Alajuelense no anuncie de manera oficial a su nuevo entrenador, a partir de ahora se escucharán múltiples nombres, sin dejar de lado que también podría ser que Carlos Vela piense en entrenadores mexicanos que él conoce bien.

El tiempo parece relativo, porque aunque ahora vendrá un amplio receso, provocado por el Mundial 2026 que de hecho convoca a José Saturnino Cardozo, porque él si será parte de la fiesta planetaria, la Liga también necesita definir quién será su técnico para otra toma de decisiones.

Por ejemplo, la conformación de la plantilla, con casos como el de Joel Campbell, que se renovará si así lo solita el nuevo timonel rojinegro. Y eso pasará con cada uno de los futbolistas, porque hoy todos están bajo análisis.

En el semestre venidero, Alajuelense disputará la Supercopa, que convoca al campeón del Apertura 2025 y a quien se corone monarca del Clausura 2026; la Copa Centroamericana de Concacaf donde los rojinegros son tricampeones y el Torneo de Apertura 2026, en el que desde ya los manudos saben que tienen la obligación de lavarse la cara, después de cuatro meses terribles.

Desde el seno del club se insiste en que la búsqueda se maneje con absoluto hermetismo y la única señal clara hasta ahora es que Alajuelense volvería a tener un técnico extranjero.

Pero más allá de inquietarse en que nada se filtre, la preocupación real a lo interno del club debería ser terminar de encontrar los motivos por los que en lo que va de 2026 el equipo pasó de la solvencia a quedar fuera de las semifinales, y que de cara a lo que viene, una vez más el margen de error es inexistente.

Por eso Alajuelense se concentra en tratar de elegir bien, no solo al entrenador y su cuerpo técnico, sino en la conformación de una planilla que tendrá refuerzos, empezando por la defensa, donde Julio Cascante es una opción.

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