Gritos y fuertes acusaciones entre periodistas de Teletica y representante de José Saturnino Cardozo (video)

(Captura de pantalla Facebook de TD Más/Captura de pantalla Facebook de TD Más)

La mañana se calentó más de la cuenta en Teletica Radio, que dirige en el área de deportes Christian Sandoval.

Lo que parecía una mañana normal de trabajo, una entrevista más en Teletica Radio, terminó muy caliente, a los gritos y hasta con graves acusaciones de un lado y del otro.

En el estudio estaban Christian Sandoval, Eduardo Castillo, Andrés González y Josué Quesada, quienes enlazaron, mediante llamada telefónica hasta México, con Luis García, representante de José Saturnino Cardozo.

Lo contactaron para saber del futuro del timonel, para conocer si tiene oferta de Alajuelense o si se marcha de Liberia.

Josué Quesada vrs el agente de José Saturnino Cardozo: "Es lo más poco serio que he visto en el periodismo deportivo" pic.twitter.com/qudzC5Q7iq — TD Más (@tdmascrc) May 6, 2026

“Usted no puede negar que la Liga ya habló con José Saturnino Cardozo”, dijo Josué Quesada. Y Luis García respondió: “Pero tú dijiste, o no sé si fuiste tú o tu compañero, que hay una oferta, que hay dinero, que ya pusieron, y eso es mentira”.

Explotó el agente de José Saturnino Cardozo ¡Dice que es mentira que ya hay oferta de Alajuelense por él! pic.twitter.com/uFOMcKWoCj — TD Más (@tdmascrc) May 6, 2026

Josué lo interrumpió y señaló: “No, no dijimos eso”, y García replicó: “Lo dijeron, par de mentirosos los dos que están contigo. No inventen”.

Andrés González le pidió respeto y le comentó que manejan una información y es la de ellos contra la que él posee.

Luis García destacó que, en la baraja de posibilidades que posee la Liga, están manejando el nombre de Cardozo y ya se lo hizo saber a Wilder Eusse, presidente de Liberia.

“Me enteré de que decías que ya hay un dinero de por medio de la Liga por Cardozo, y no es cierto, no hay oferta formal”, dijo García, a lo que Josué le pidió que indicara el supuesto monto que ellos en la radio revelaron.

“No, imagínate que digan cantidad, es todavía peor”, señaló el agente del técnico guaraní.

Christian Sandoval intervino y le comentó a García: “Maravilloso, maravilloso que lo aclarés. Aquí los compañeros están diciendo que sus fuentes…”. Pero volvió Josué Quesada a tomar el micrófono y agregó con voz fuerte: “Mentira, nunca dijimos que hay una plata. ¿Cuánto dinero dijimos? ¿Cuál fue la oferta? ¿Cuál fue el monto?

“Nunca dijimos nada, estás mintiendo. Dijimos que si la Liga quisiera ofertar por Cardozo, Liberia no podía competir. Lo que pasa es que entraste al programa con los tacos de frente porque somos el canal que transmite al Deportivo Saprissa y nos faltaste a nuestra ética profesional como periodistas, y estás diciendo que todo lo dicho es un montaje para desestabilizar a Liberia. Más mentiroso es usted que nosotros. Ponga el audio donde dijimos lo de la oferta de la Liga o que le dieron plata a Cardozo”, señaló Josué Quesada entre gritos.

Luis García, representante de José Saturnino Cardozo, respondió: “Me vuelves a gritar y te cuelgo, vale”.

Fue un tenso momento mientras el futuro de Cardozo sigue en el aire.