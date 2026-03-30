Teletica Radio presenta a su nuevo fichaje

Christian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio, le dio la bienvenida a la nueva ficha de la emisora.

En el programa de esta mañana, Sandoval dijo que para él era un gusto presentar a una persona a quien conoce desde hace muchos años, con quien ha compartido en otras ocasiones y a quien calificó como un gran ser humano.

Tal y como lo adelantó La Nación en exclusiva hace una semana, Christian Sandoval presentó a Leonardo Cordero, quien dejó Radio Columbia para unirse a Teletica.

“¡Qué buen recibimiento! Sin lugar a dudas, es un privilegio poder, a partir de este momento, ser parte de la familia de Teletica Deportes Radio”, dijo Leonardo Cordero.

Leonardo Cordero es el nuevo periodista de Teletica Deportes Radio. (Instagram Leo Cordero. /Instagram Leo Cordero.)

Leonardo, quien tendrá su programa Fútbol Mundial en Teletica Radio, los sábados de 10 a 11 a. m., reiteró estar muy contento con el paso que dio.

“Estoy contento, porque a partir de este momento soy parte de esta gran familia. Tengo muchos años de conocerlos y de tener una gran amistad, que es lo más importante. Llego a una gran empresa; la conozco y sé la calidad de personas que laboran en ella”, expresó Cordero.

Christian y Leonardo Cordero hablaron un poco del próximo Mundial, cita en la que Leonardo estará presente y colaborará con informaciones para Teletica Radio.

“Voy para mi noveno Mundial. Arrancamos en el 94 y estaré colaborando con Teletica y todas sus plataformas”, indicó Leonardo, quien estuvo en los Mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.