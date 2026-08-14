¿José Saturnino Cardozo y ‘Pepe’ Cancela son opciones para dirigir a Herediano? Esto dice Jafet Soto

José Saturnino Cardozo está disponible en el mercado, a la espera de un proyecto que le agrade.

El Club Sport Herediano busca técnico mientras que Jafet Soto se sienta en el banquillo de manera interina. ¿Está cerca de encontrarlo? En esta ocasión, pareciera que los rojiamarillos apuestan por más cautela, intentando ir a la segura.

“Hemos hecho una evaluación de todo, tenemos que tomar en cuenta muchos detalles que tal vez no serían detalles normales en la contratación de un entrenador, desde mudarnos de casa hasta seguir jugando acá o estar jugando acá y mudarnos de casa”, expresó Jafet Soto en el programa Encuentro Deportivo de Yashin Quesada.

Según él, esta vez tienen que considerar muchas cosas a la hora de elegir el entrenador y que lo están haciendo todos en conjunto.

En ese espacio le consultaron por dos nombres puntuales. El primero fue el de José Saturnino Cardozo, quien se encuentra libre, a la espera de un proyecto que le agrade.

“Cardozo es un gran candidato, es un gran entrenador, lo conozco hace muchísimos años, competí contra José muchísimo tiempo y ahorita hay una camada de entrenadores contemporáneos”, indicó.

Mencionó que José Saturnino Cardozo es un poquito mayor que él, pero de esa misma competencia que tuvo en el fútbol mexicano, entre argentinos, paraguayos y colombianos, que fueron jugadores y ahora son entrenadores, se han interesado.

“De los cuales me han llegado muchos currículos y han sido presentados por sus diferentes representantes. Eso lo tenemos en una parte de evaluación del departamento de inteligencia deportiva para tomar la mejor decisión”, apuntó Jafet Soto.

También dijo que el criterio para contratar al próximo entrenador de Herediano no es lo que le gusta a él, sino que la decisión pasará por lo que la mayoría de quienes tienen voz y voto crean que es lo que le sirve a Herediano.

¿Podría servirle Cardozo? “Yo creo que estamos viendo, estamos valorando, José es un gran candidato, pero es lo que le sirve a toda la junta y como la junta se sienta feliz también y se sienta tranquila”, contestó.

José Carlos Cancela es una figura muy querida en Herediano. En la imagen, saluda a Esteban Granados. (Jose Cordero)

El otro nombre que Yashin Quesada le puso sobre el tapete fue el de José Carlos “Pepe” Cancela.

“No sé si nos ha llegado el currículo de ‘Pepe’, yo creo que por supuesto que lo valoraríamos, es un jugador que dio mucho al club durante dos etapas y obviamente que valoraríamos muchas cosas.

”Ahí valoraríamos el sentido de pertenencia, la identidad que puede llegar a tener con nosotros y con nuestra afición, entonces todos los estamos valorando para darle a nuestra afición tranquilidad”, expresó Jafet Soto.