Puro Deporte

¿José Saturnino Cardozo y ‘Pepe’ Cancela son opciones para dirigir a Herediano? Esto dice Jafet Soto

Herediano busca a su próximo entrenador y Jafet Soto da pistas de lo que quiere el ‘Team’

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
José Saturnino Cardozo se enfoca única y exclusivamente en la semifinal entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense.
José Saturnino Cardozo está disponible en el mercado, a la espera de un proyecto que le agrade. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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