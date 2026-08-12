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José Saturnino Cardozo pareciera que no compagina con Herediano por una razón: vea lo que dijo

José Saturnino Cardozo no está de acuerdo con una situación que suele pasar en Herediano. Además, expuso un problema en el fútbol de Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín
Heredia vs Liberia
A José Saturnino Cardozo le gusta trabajar en proyectos a largo plazo. (Mayela López/Mayela López)







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José Saturnino CardozoFútbol nacional
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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