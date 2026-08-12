José Saturnino Cardozo pareciera que no compagina con Herediano por una razón: vea lo que dijo

José Saturnino Cardozo no solo lanzó dardos contra Liga Deportiva Alajuelense. Desde México, el técnico paraguayo dejó entrever que no compagina con Herediano, según lo que dijo en Fox.

El guaraní contó que tuvo un acercamiento para llegar a Costa Rica antes de asumir la dirección técnica del Municipal Liberia.

“Pero vi la estadística de los clubes y vi que cambiaba de entrenadores permanentemente. Eso normalmente no seduce mucho”, afirmó José Saturnino Cardozo.

Explicó que en ese entonces pensó que iba a llegar a una liga que no conocía y que, a pesar de lo que se ve en la televisión, no es lo mismo, pues hay que conocer la idiosincrasia, el día a día y convivir con el jugador.

Porque se necesita conocer cómo es el jugador tico o el futbolista de cualquier parte a la que pueda ir.

“Te lleva un poco de tiempo que el jugador te entienda, que el entrenador pueda plasmar la idea que tiene. Su filosofía, su estilo de juego, lleva un poco de tiempo y la gente hoy en día quiere ganar todos los partidos y todos quieren salir campeón”, explicó.

No todo es dinero, se necesita estabilidad. José Saturnino Cardozo dice el tipo de proyecto que lo seduciría. 🎯#LaRedaccion pic.twitter.com/i6BRLgIPFN — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) August 11, 2026

Sin embargo, indicó que al final solo hay un campeón, que el título no es para todos y que hay que comprender que para que se pueda surgir, “tiene que ser un proyecto serio”.

“Muchas veces a largo plazo, porque eso te da la posibilidad de convivir más tiempo con los jugadores, que el jugador te entienda un poco más, que uno pueda conocer a profundidad lo que pretende la institución”, afirmó.

José Saturnino Cardozo añadió que a él le gustan los proyectos como el que pudo liderar en el Municipal Liberia.

“Nos salvamos del descenso, porque el equipo estaba muy mal en todos los aspectos. Trabajamos, logramos que se pueda consolidar el equipo, como pasó en Liberia. En la primera ronda clasificamos a la liguilla y en la segunda ronda hicimos ocho puntos y me pudieron haber corrido sin ningún problema”, afirmó.

Pero recordó que en ese momento también tuvo catorce jugadores lesionados, y que la dirigencia entendió que el resultado iba a llegar, porque estaba en el día a día, conviviendo con nosotros.

“Ve lo que hacemos, lo que se trabaja, lo que se está trabajando en el día a día, proyectar jugadores jóvenes y entonces eso es lo que mí me puede seducir. No todo es dinero, es también el proyecto”, recalcó.

En la entrevista en Fox le dijeron que por sus palabras, no se percibe como una opción para ser entrenador de Herediano en algún momento.

“Es complicado muchas veces, porque a mí me gusta que el proyecto sea a largo plazo, más con los equipos grandes, porque en los equipos grandes de repente es mucho más fácil, porque tienen todo”, respondió José Saturnino Cardozo.

En la conversación, también puso el dedo en la llaga sobre un problema que detectó en el fútbol tico.

Recordó que cuando llegó a trabajar en el balompié nacional, mandó a hacer la evaluación a cada uno de los jugadores y los resultados eran claros.

“Lo que detecté es que el jugador físicamente sufre mucho y entonces es muy difícil poder competir. El equipo grande tiene todo para que uno pueda trabajar, pueda plasmar su idea, pueda enfocar que el jugador pueda todos los días mejorar”.

Agregó que hoy en día el fútbol es muy físico y que él mismo sabe que eso es tema de conversación constante en los programas deportivos, porque los ve. Y que se habla de esa parte que a su criterio es fundamental.

“Yo le dije a mi preparador físico cuando llegué: ‘Estos jugadores no pueden jugar bien porque están muy mal físicamente’. Yo puedo tener una buena idea, pero cuando no tengo respuestas físicas es muy difícil poder tomar una buena decisión”, detalló.

Insistió en que es lo que él ve en Costa Rica y no solo como problema de un equipo, sino de la mayoría de clubes, que físicamente sufren mucho.

En Costa Rica los equipos físicamente sufren.#LaRedaccion pic.twitter.com/NwEREDuGBC — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) August 11, 2026

“Ustedes ya vieron a la Sub-21 (Sub-20) y que Haití les pasó por encima. No son mejores los de Haití y pasó por encima físicamente; Panamá les pasó por encima físicamente”, indicó.

Su última reflexión fue que para competir a un alto nivel como acostumbraba Costa Rica, hoy no puede.

“Hoy no está, ¿por qué? Porque no tiene los jugadores que tenía anteriormente y que jugaban en Europa”, concluyó.