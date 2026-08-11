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José Saturnino Cardozo reaparece y desde México y lanza fuertes dardos a Alajuelense (video)

José Saturnino Cardozo cuestiona algunas situaciones que, en su criterio, se presentan en Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
A José Saturnino Cardozo le dio gusto reencontrarse con un jugador que hoy forma parte de Liga Deportiva Alajuelense.
José Saturnino Cardozo contó que hace unos años surgió un intéres de Liga Deportiva Alajuelense en él. (Prensa Alajuelense y Jorge Navarro/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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