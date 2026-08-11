José Saturnino Cardozo reaparece y desde México y lanza fuertes dardos a Alajuelense (video)

José Saturnino Cardozo contó que hace unos años surgió un intéres de Liga Deportiva Alajuelense en él.

¿Qué hay de la vida de José Saturnino Cardozo? Tras la desintegración del Municipal Liberia y luego de que se acabó el Mundial 2026 que él comentó con Fox, el paraguayo retornó a México. Desde allá, concedió una entrevista a Fox y le tiró algunos dardos a Liga Deportiva Alajuelense.

Contó que en su momento, la Liga tuvo un acercamiento con su representante y que al final no se concretó.

“Seguramente no les gustó el 100% de lo que yo estaba haciendo y es respetable. Yo respeto siempre la decisión que pueda tomar el gerente deportivo. Yo soy muy respetuoso en ese aspecto y seguramente que ellos se perdieron un gran entrenador”, expresó José Saturnino Cardozo.

Efectivamente, tras la decisión de Óscar Ramírez de no continuar al frente de la Liga, en la institución rojinegra tenían que definir quién sería su nuevo entrenador. Las opciones eran Ismael Rescalvo y el paraguayo.

Pero la decisión final de la gerencia deportiva y de la junta directiva fue apostar por el español. Después de eso, Cardozo renovó su contrato con el Municipal Liberia.

Sin embargo, ese club perdió su licencia por presuntas anomalías legales. Y el técnico quedó en libertad, a la espera de una nueva oportunidad.

Después de decir que Alajuelense se perdió la opción de contar con un gran entrenador, José Saturnino Cardozo afirmó: “La Liga por todo lo que tiene ha puesto muy pocos jugadores jóvenes y no te digo de hoy. Yo he seguido a la Liga porque tuve la oportunidad de llegar hace tres años y medio”.

Añadió que en aquella ocasión no se concretó la opción porque Alajuelense lo quería en un diciembre y que él no podía, porque estaba jugando la final y tenía contrato con el Municipal de Guatemala.

“Yo soy muy respetuoso en ese aspecto, hubo un acercamiento y al final no se dio por lo mismo. Y de ahí empecé a ver el fútbol, veía mucho a la Liga, a Saprissa, a Herediano y a los demás equipos a los que no les prestaba mucha atención, porque se la prestaba más a los equipos más tradicionales”, citó.

Después de pronunciar eso, dijo que Alajuelense con todo lo que tiene, no pone a tres o cuatro jugadores por torneo, procedentes de esa cantera.

“Si una institución como la Liga tiene seis canchas para entrenar, tiene un gimnasio impresionante y no te proyecta cuatro o cinco jugadores, o diez jugadores al año, yo creo que el CAR no te sirve para nada.

”Porque nosotros sin tener nada proyectamos y ahora todos mis jóvenes están en equipos grandes. Y es porque trabajamos, trabajamos, convencemos al jugador, somos serios a la hora de trabajar y primero yo formo al jugador en la parte física, porque el talento lo tiene”, aseguró.

Según él, no es cuestión de enseñarlos a jugar fútbol, sino prepararse a competir en el alto nivel.

“Yo no lo proyecto para Liberia, sino para que pueda jugar en la Selección, para que pueda jugar en la Liga, que pueda jugar en un equipo grande. Cuando estoy en un equipo grande, lo proyecto para estar jugando en Europa, en la Selección, en México o en cualquier parte del mundo que sea más de lo que tenemos”, subrayó.

Insistió en que esa es su forma de trabajar y que siempre fue así, desde que empezó como entrenador, cuando proyectó jugadores que fueron vendidos a River, Independiente, a México y Chile.

“Eran jugadores jóvenes de 17 años y de un equipo grande como Olimpia de Paraguay, no podemos comparar a Olimpia con cualquier equipo, que es un equipo que ha ganado más de 48 títulos, tres Copas Libertadores y fue campeón del mundo”, citó.

Añadió que en Toluca fue igual, porque debutó a Alexis Vega a los 17 años y que en Chivas también usó a jóvenes que fueron protagonistas y que son seleccionados.

“Es increíble como la Liga tiene todo lo que tiene, sigue comprando jugadores y sigue comprando jugadores extranjeros que están en la banca. Si yo compro extranjeros en un equipo grande o en un equipo chico, donde esté, yo traigo extranjeros que jueguen, yo no traigo extranjeros para tapar a un jugador nacional”, expresó.

José Saturnino Cardozo fue enfático en que esos son los proyectos que a él le gustan, no solo de pensar en salir campeones, sino cómo.

“Si no trabajamos serios es muy difícil salir campeón y no se dio el tema de la Liga porque al final no depende de mí, depende de ellos tomar decisiones. Ellos tomaron una decisión y seguramente les va a ir bien porque eligieron a un entrenador que seguramente convence lo que ellos pretenden”, destacó el paraguayo.

También dijo que su estilo no es tanto de buscar extranjeros, sino trabajar con jóvenes. Y dijo que de hecho, tuvo un foráneo menos en Liberia en el torneo pasado.

Liga Deportiva Alajuelense respondió, ante una consulta de La Nación, que no se referirán a las declaraciones de Cardozo.

José Saturnino Cardozo le tiró a la Liga. 🎯



"Seguramente se perdieron de un buen entrenador". 🔥



"Si la Liga no proyecta 10 jugadores al año, el CAR no sirve para nada". 🔥



"Compran extranjeros y los dejan en banca". ❌#LaRedaccion pic.twitter.com/FmBGl9xeeT — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) August 11, 2026

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